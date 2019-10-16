بالفيديو: جينا رودريغيز تغضب معجبيها بعد تفوهها بكلمة عنصرية.. واعتذارها ليس مقبول!

أثارت الممثلة الأمريكية "جينا رودريغيز" حنق وغضب متابعيها بعد استخدامها كلمة عنصرية في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

تظهر "جينا رودريغيز" جاسة على الكرسي المكياج بينما تغني أغنية "Ready Or Not" لفرقة Fugees وفجأة تفوَّها بكلمة "زنجي" عن طريق الخطأ، وعلى الفور انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرفها العنصري، حينها قررت حذف المقطع على الفور.

لاحقًا، نشرت "جينا" فيديو تعتذر فيه لمعجبيها، وتحججت أن تفوهها بالكلمة جاء نتيجة تكرارها الأفنية على مدى السنوات الماضي، وأضافت أنها من أشد المعجبات بالمغنية "لورين هيل" التي أدَّت المغنية على طريقتها الخاصة.

ويمكننا سماعها تقول: "مرحبًا، كيف حالكم جميعًا..أردت فقط الظهور والاعتذار.. أنا آسفة للغاية إن كنت قد أهنت أحدكم بغنائي أغنية لفرقة Fugees ، إحدى الأغاني التي أحبها وترعرت معها"، وتابعت "أحب لورين هيل، وآسفة في حال أهنت أحدكم."