بالفيديو: دي كابريو يعلن علاقته بحبيبته الأرجنتينية في الأوسكار.. لكن لا للسجادة الحمراء!

يحرص النجم الأمريكي "ليوناردو دي كابريو" على إبعاد حياته الخاصة عن عدسات الكاميرات وتحديدًا علاقته الرومانسية بحبيبته عارضة الأزياء الأرجنتينية "كاميلا مورون" التي تصغره بـ22 عامًا.

إلَّا "ليوناردو دي كابريو" قرر إعلان علاقته رسميًا بمعشوقته الحسناء أثناء تواجدهما في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 الذي انطلقت فعالياته صباح يوم الخميس على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.





ورغم أن الثنائي لم يسيرا إلى جانب بعضهما البعض على السجادة الحمراء لالتقاط بعض الصور، إلَّا أن كاميرات الحفل التقطت صورًا لـ"دي كابريو" (45 عامًا) جالسًا إلى جانب "كاميلا" (23 عامًا) على مقاعد الحفل الحمراء.

وفي إحدى اللقطات، تنظر "كاميلا" إلى حبيبها برقة وابتسامة دافئة حينما صعد الممثل الأمريكي "براد بيت" على خشبة المسرح لاستلام جائزة لأفضل دور مساعد عن فيلم Once Upon A Time In Hollywood، حيث وجَّه خطابه لزميله في العمل "دي كابريو" وشكره.

وخطفت "كاميلا" الأنظار بإطلالتها الأنثوية مُرتديةً فستان وردي سترابلس من قماش التول ما منحها لمسة من الانسيابية والنعومة، في حين تزيَّنت بقلادة ألماسية رفيعة، وأسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفها، بينما طبَّقت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي والبرونزي.

من جهة أخرى، تألَّق "دي كابريو" ببدلة توسكيدو سوداء نسَّقها بقميص أبيض وربطة عنق على شكل ببيونة.

يذكر أن علاقة "ليوناردو دي كابريو"، بطل فيلم Titanic، و"كاميلا مورون"، التي يكون أسطورة التمثيل "آل باتشينو" زوج والدتها وصديقًا مقربًا للنجم، بدأت في شهر أواخر شهر أبريل حينما شوهد "دي كابريو" يغادر شقتها، ومنذ ذلك الحين، اجتمعا في العديد من المناسبات بما في ذلك مهرجان كوتشيلا، وعيد ميلاد مقدمة البرامج الكوميدية "إلين دي جينيرس".