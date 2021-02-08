بالفيديو: ذا ويكند يتعرض للانتقاد بسبب حفل سوبر بول.. "هل أنا الوحيد الذي يجده مروعًا؟"

قدَّم المغني الكندي "ذا ويكند" أداءً مذهلاً في عرض الشوط الأول من مباراة السوبر بول الذي أقيم في ملعب رايموند جيمس في خليج تامبا، لكنه تعرَّض للانتقاد من قبل المشاهدين.

لم تكن هناك شكاوى حقيقية حول العرض الذي قدمه المغني الكندي، حيث أبهر الجميع بأدائه مجموعة متنوعة من أغانيه بما في ذلك أغنيته الشهيرة Blinding Lights، لكن المشاهدين صُدموا بجودة الصوت وانتقدوا المسؤولين عن الحفل.

فرغم من أن الصوت بدا جيدًا، إلا أن المستمعين والمشاهدين كافحوا من أجل سماع صوت "ذا ويكند" الذي لم يكن واضحًا بسبب صوت الموسيقى المرتفع، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين الذين توجهوا عبر حساباتهم على موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم.

غرد أحد المشاهدين: "هل المشكلة بي وحدي، أم أن صوت ذا ويكند يبدو فظيعًا الآن؟"

وكتب آخر: "أداء ذا ويكند مروع، ألقي اللوم على الشخص المسؤول عن الصوت".

كان "ذا ويكند" أول مؤدي في عرض المباراة النهائية لموسم اتحاد كرة القدم الأميركي الذي لم يضم سوى عدد محدود من الحضور بسبب جائحة كورونا، لكن تواجد برفقته عدد ضخم من مئات الراقصين الذين ذات السترة الحمراء التي ارتداها بينما غطوا وجوههم بضمادات لتتماشى مع فكرة ألبومه.

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