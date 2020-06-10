بالفيديو: سيا وراقصتها بإطلالات ملونة في أغنية Together

منحت المغنية الأمريكية "سيا" المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عرض غنائي رقمي خلال إحدى حلقات برنامج The Tonight Show: At Home Edition مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون".

أطلَّت "سيا" في فيديو غنائي تصل مدته لثلاثة دقائق برفقة الراقصة "مادي زيغلر" لتأدية أغنيتها Together، التي تعتبر واحدة من عشر أغاني أشرفت على كتابتها وإنتاجها، حيث يضم الفيديو المصوَّر للأغنية مشاهير عالمين أمثال؛ الممثلة الأمريكية "كيت هادسون"، "ليسلي أودوم"، زيغلر"، وغيرهم الكثير.



أطلَّت "سيا" مُرتديةً شعر مستعار مموَّج باللونين الأصفر والوردي، وزيَّنت رأسها ببيونة وردية ضخمة، بينما ارتدت بودي سوت ملوَّن، وطبَّقت أحمر شفاه وردي غامق.

من جهة أخرى، ارتدت "ماندي" شعر مستعار باللونين الأزرق والوردي، بينما ارتدت سماعة رأس ضخمة صوفية ملوَّنة، واختارت ارتداء بودي سوت وردي.

ويجدر الإشارة إلى أن "تونيا بروير" أشرف على إخراج الفيديو.

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