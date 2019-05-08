بالفيديو: شاهد الظهور الأول لطفل ميغان وهاري.. والدوقة تصدم الجميع ببطنها المنتفخ!

بعد طول انتظار، تمكن العالم أخيرًا من رؤية الطفل الملكي الأول لدوقي ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" بعد إعلان نبأ ولادته في السادس من شهر مايو.

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني مقطع فيديو لحظة ظهور "ميغان ماركل" وزوجها الأمير "هاري" لأول مرة برفقة طفلهما الملكي في قاعة قلعة وندسور، حيث احتضن "هاري" طفله، الذي لا يزال اسمه مجهولًا، بين يديه، ووقفت "ميغان" إلى جانبه بفستانها الأبيض الأنيق وابتسامة لطيفة ترتسم على شفتيها.

وتحدثت "ميغان"، البالغة من العمر 37 عامًا، حول تجربة الولادة لبضع دقائق، تقول: "إنها تجربة سحرية، إن الأمر رائع للغاية.. إنه حلم بالنسبة لنا، لذلك أمضينا بضعة أيام مميزة"، وأضافت "امتلك أفضل رجلين في هذا العالم، وأنا سعيدة للغاية.. إنه هادئ ولطيف جدًا."

وحول أيهما يشبهه بالملامح أكثر، أجابت "ميغان": "لا نزال نحاول التوصل لذلك"، وأضاف "هاري": "يقول الجميع أن شكل الأطفال يتغيَّر كثيرًا على مدار أسبوعين، فنحن نراقب بشكل دقيق كيفية حدوث عملية التغيير خلال الشهر المقبل، لكن نظراته تتغير كل يوم، فمن يدري!"





ورغم المشهد اللطيف، لكن توجَّهت الأنظار ناحية بطن "ميغان" المنتفخ بشكل ملحوظ، حيث بدا عليها التعب والإرهاق، ما يدل على خوضها تجربة ولادة صعبة وقاسية للغاية، على عكس سلفتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" التي أطلت في ذات اليوم أمام باب المشفى بصحة جيدة وبطن أقل انتفاخًا.



