بالفيديو: كيت ميدلتون تحرج ويليام وتمنعه من لمسها.. وهذه طريقته لإثارة اهتمامها!

على عكس دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري"، فإن دوقي كامبريدج "كيت ميدلتون" والأمير "ويليام" يتحفَّظا على إظهار مشاعرهما علانيَّة، ودائمًا ما يتفاديا إمساك أيادي بعضهما البعض، أو تبادل القبلات، أو لمس أحدهما للآخر أمام الجميع، لذا أي تصرف عكس ذلك يعد بمثابة غرابة من نوعٍ ما.

وفي حلقة "بي بي سي" الاحتفالية "A Berry Royal Christmas" مع الطاهية البريطانية ومقدمة البرامج "ماري بيري"، رصدت عدسات الكاميرات لحظة محاولة الأمير "ويليام" مُلامسة كتف زوجته "كيت ميدلتون" بطريقة وديَّة وحميمة أمام الجالسين برفقتهم، إلّا أنها صدمَّت الجميع برد فعلها الفُجائي.

كان الثنائي جالسين أمام موقد نار محاطين بدائرة نقاشية، حينها أمال "ويليام" يده لملامسة كتفها، لكنها تحرَّكت بطريقة غريبة كإشارة لإبعاد يده عنها.

وتباينت ردود أفعال محبي الزوج الملكي، فتكهن البعض أن "كيت" تحاول إراحة جسدها بسبب جلوسها بطريقة غير مريحة، بينما آخرون وصف اللقطة بأنها لحظة توتر بين الزوجين.

وقبل انتشار مقطع الفيديو، استعرض "ويليام" و"كيت" جانبهما التنافسي في إعداد الحلويات، وأخبر الدوقة "ماري بيري" أن أن زوجها كان يعد لها أشهى الأطباق أيام الجامعة، ربما لجذب انباهها لا أكثر.