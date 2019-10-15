بالفيديو: كيت ميدلتون نسخة حماتها الراحلة "ديانا" بإطلالتها الباكستانية التقليدية!

وصلت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "هاري" إلى باكستان ضمن جولتهم الملكية التي ستستمر لمدة خمسة أيام على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ولفتت "كين ميدلتون" (37 عامًا) الأنظار إلى إطلالتها التقليدية الزرقاء المُشابهة للإطلالة التي اختارتها حماتها الراحلة الأميرة "ديانا"، فقد ارتدت الزي الباكستاني التقليدي "كورتا" من توقيع مصممة الأزياء البريطانية "كاثرين ولكر"، تألَّف من فستان ماكسي طويل من درجات الأزرق السماوي ذي أكمام طويلة وبنطال ضيق.

وما زاده أناقة قطعة الشيفون المُنسدلة على الياقة، والأزرار الصغيرة الزرقاء التي زيَّنت الأكمام.











وأكملت "ميدلتون" بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها، وتزيَّنت بأقراط فضية برَّاقة مشابهة بالتي تزيَّنت فيها "ديانا" خلال جولتها إلى باكستان.

ويمكن ملاحظة الشبه الكبير بين إطلالة الدوقة الحسناء وبين ما اختارته الأميرة "ديانا" عام 1996 خلال زيارتها إلى مستشفى شوكت خانوم التذكاري القائم على الأراضي الباكستانية، فقد تألَّقت في ذلك الوقت مُرتديةً سترة طويلة زرقاء مُزيَّنة بالأزرار الزرقاء الصغيرة من الأمام وعلى الأكمام، بالإضافة إلى بنطال مُطابق، ولفَّت حول عنقها وشاح أزرق.

الجدير بالذكر أن زيارة "ويليام" و"كيت" للأراضي الباكستانية تأتي بعد 13 عامًا من آخر زيارة أجرتها العائلة المالكة البريطانية إلى المنطقة، حيث أجرى الأمير "تشارلز" و"كاميلا" زيارتهما الرسمية لباكستان في أكتوبر 2006.