بالفيديو: كيفن هارت ينشر رحلة علاجه الصعبة.. ويشكر الله على هذه المحنة!

تعرَّض النجم الكوميدي "كيفن هارت" لحادث مأساوي عقب انحراف سيارته الكلاسيكية الورقاء عن الطريق، ثم انحرافها إلى أسفل التل قبالة طريق مولهولاند السريع، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.

وبعد مرور شهرين تقريبًا على الحادثة، شارك "كيفن هارت" متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء خضوعه لعلاج طبيعي إثر تعرضه لأضرار وألامًا شديدة في ظهره، ويظهر النجم يكافح للسير خطواته الأولى والمشي من جديد نظرًا لبقائه طريح الفراش لأسابيع.

يمكننا سماع "كيفن" يقول بعبارات مؤثرة: " "كل ما أدركته حينها أني فاقد للسيطرة، بعض الأشياء الأكثر جنوناً التي تحدث لك تنتهي إلى أشياء أنت في حاجة ماسة لها، وفي حالتي شعرت وكأن الله يخبرني أن اهدأ".

وأضاف: "في بعض الأحيان تتحرك وتفعل أشياء بسرعة كبيرة دون أن ترى الأشياء الواجب رؤيتها، لكن بعد حادثتي بدأت أرى الأشياء والحياة بمنظور مختلف، كما أن تقديري للحياة بات متعاظماً، مع امتناني للبقاء حياً"، وشكر أولئك ممن وقفوا إلى جانبه وساندوه في منحته.

وجرى حوار بين المعالج الطبيعي و"كيفن" موضِّحًا أن مرحلة تعافيه تحتاج إلى عام على الأقل، ليرد عليه أنه ليس على عجلة من أمره.

وعن تفاصيل الحادثة، يُشار أن "كيفن" لم يكن الشخص المسؤول عن قيادة السيارة في ذلك الوقت، حيث تواجد برفقته شخصان هما: سائق السيارة "جاريد بلاك"، الذي عانى هو الآخر من أضرار بالغة في ظهره، ورجل آخر مجهول خرج من الحادث دون إصابات خطيرة.

الجدير بالذكر أن "كيفن" ابتاع سيارته الفارهة، التي وقع فيها الحادث، لنفسه بمناسبة عيد ميلاده الـ40 في شهر يوليو الماضي.