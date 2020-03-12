بالفيديو: كيم تكشف طريقة مصافحتها في زمن الكورونا.. قدم واحدة تكفي!

تحاول نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مراعاة كافة الإجراءات الوقائية لحمايتها وأسرتها من الإصابة بفيروس كورونا وسط مخاوف من انتشاره بشكل واسع.

شاركت "كيم كارداشيان" متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 162 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه الطريقة المثلى للترحيب بالآخرين درءًا للإصابة بفيروس كورونا، حيث يظهر فيه طبيب يعلمها طريقة التحية والتعقيم الصحيحة لكل شيء لمسته شقيقتها "كلوي كارداشيان".

أجرت "كيم" زيارة لمنزل شقيقتها "كلوي"، التي كانت مصابة بالسعال، وخوفًا من إصابتها بالكورونا، تحوَّلت زيارتها إلى حصة تعليمية لكيفية الوقاية من الفايروس، فيظهر طبيب وأحد أصدقائها يغسلان يديهما ثم يعرضان أفضل التقنيات لغسل اليدين وتحية الآخرين بأدب معتمدان على قدميهما كبديل للمصافحة.

ويمكننا سماع "كيم" تعلِّق على الموضوع: "حسنًا، ليس لدي وقت لأفعلها مرتين، لذلك إليك واحدة"، مُشيرةً إلى اعتمادها على قدم واحدة للمصافحة.

وفي الأيام الأخيرة، بدأ العديد من الأشخاص، بما في ذلك المشرعون الأمريكيون، في استخدام أكواعهم كتحية ترحيب بدلاً من المصافحة من أجل منع انتشار الفيروس، إلّا أن "كيم" لا تفضل هذه الطريقة، وأوضحت قائلة: "لا يجب استخدام المرفقبن في التحية، لأن الكثير يسعلون بتجاه المرفقين..لذلك لا مزيد من المرفقين!".

ونصحت الكثيرين بالاعتماد على تحية ناماستي بديلًا للمصافحة، والتي تنطوي على إمالة جسدك إلى الأمام احترامًا للآخر.