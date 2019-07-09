بالفيديو: كيندال جينر تخوض تحدي غطاء الزجاجة بالبكيني.. والجميع مصدوم!

أثار تحدي غطاء الزجاجة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرص عدد كبير من المشاهير والنجوم العالميون على المشاركة واستعراض قدراتهم الرياضية وحركاتهم البهلوانية، حيث تنطوي فكرة التحدي على محاولة فتح غطاء الزجاجة بضربة سريعة بالقدم دون تحريك الزجاجة نفسها.

وقررت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" خوض التحدي على طريقتها الخاصة، فشاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو أثناء قيامها بالتحدي، فتظهر على متن دراجة مائية مُرتديةً بكيني أخضر رفيع، وأثناء قيادتها للمركبة، تقف على قدم واحدة وتَمُد الأخرى جانبًا لتلامس أصابعها غطاء الزجاجة بخفة.

وحرصت "كيندال" على نظافة الشاطئ مؤكدةً أن غطاء القنينة لم يترك طافيًا على سطح الماء، بل أزيل وألقي في القمامة.

وبدت شقيقات "كيندال" مصدومات لمهارة شقيقتهن، فعلَّقت "كورتني": "إنني أبكي"، وعلَّقت "كايلي" بـ"يا إلهي"، بينما كتبت "كيم": "هذا رائع جدًا."

ومن بين المشاهير الذين خاضوا التحدي عارضة الأزياء "هايلي بالدوين"، التي ركبت هي الأخرى آلة وسط مساحة خضراء فسيحة، وزوجها المغني الكندي "جاستن بيبر" الذي أبهرنا بقدراته الرياضية.

وسابقًا، أبهرتنا النجمة الامريكية "ماريا كاري" بخوضها التحدي مُستخدمة نبرة صوتها الجهوري، بالإضافة إلى المغنية الإنجليزية " إيلي غولدنغ"، والممثل الإنجليزي " جيسون ستاثام"، والمغني الأمريكي "جون ماير"، والنجم العالمي "ريان رينولدز"، وغيرهم الكثير.