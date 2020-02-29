بالفيديو: كيندال جينر تود العمل لدى بيونسيه في هذه الوظيفة.. فهل تستخدم شقيقتها كيم كواسطة؟!

تحظى النجمة الأمريكية "بيونسيه" بشهرة كبيرة، وتعتبر هوس العديد من الفتيات في شتى أنحاء العالم ممن يحولون تقليد أسلوب حياتها وإطلالاتها، ومن الواضح أنها هوس العديد من المشاهير العالميين أمثال "كيندال جينر".

صدمت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" الجميع بتصريحاتها الأخير بشأن عملها كمساعدة شخصية لقدوتها الأعلى "بيونسيه، وصرَّحت أنها ترغب في العمل لديها لمدة عام كامل لمعرفة نمط حياتها.

انتشر مقطع فيديو لكواليس الحملة الترويجية لمجموعة العلامة التجارية "كالفن كلاين" لربيع 2020، ويمكننا سماع "كيندال" تقول: "إذا توجَّب عليَّ العمل كمساعدة شخصية لمدى عام، سأختار بيونسيه؛ لأني أوَّد معرفة ما تتناوله صباحًا، أريد فقط معرفة ما هو فطارها."

وأوضحت "كيندال" أن العمل كمساعدة شخصية لها سيمكنها مفتاح الدخول إلى حياة النجمة الخاصة، إذ تعتبر "بيونسيه" من الشخصيات التي تحاول إبعاد حياتهاالخاصة عن وسائل الإعلام وتكتفي بنشر صور لإطلالتها أو عروضها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وأشارت أنها توَّد معرفة ما تشاهده النجمة من مسلسلات وأفلام، وفي حال كانت "بيونسيه" تستمتع بمشاهدة Bachelor in Paradise بذلك ستصبحان أعز صديقات.

وبإمكان "كيندال" استخدام الواسطة للحصول على هذه الوظيفة، إذ أن شقيقاتها نجمات تلفزيون الواقع من بينهن "كيم كارداشيان"، "كلوي"، و"كورتني" كن من بين المدعوات للحفل الذي أقامته "بيونسيه" عقب انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.