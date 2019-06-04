بالفيديو: لأول مرة.. ليدي غاغا تتحدث عن انفصالها من خطيبها!

منذ إعلان انفصالها عن خطيبها السابق "كريستيان مارينو"، لم تتطرق النجمة العالمية "ليدي غاغا" للحديث عن هذا الموضوع على الإطلاق، بل التزمت الصمت، لكن في أحدث عروضها الغنائية، أشارت إلى الأمر بطريقة ملتوية.

تحدثت "ليدي غاغا" أمام آلاف الجماهير عن واقعة انفصالها رغم أنها لم ترفق اسم خطيبها السابق في كلامها، وذلك خلال حفلها الغنائي Lady Gaga Jazz & Piano المقام على خشبة مسرح فندق Park MGMبمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Gaga says “Last time I sang this song I had a ring on my finger.” and talks about life flashing before her eyes when the piano wasn’t working until last minute at the Super Bowl. pic.twitter.com/vOdsICUUJB — Jessica (@The1FameMonster) June 3, 2019

نرى "غاغا" تتبختر على خشبة المسرح بفستانها الأبيض المُتلألئ، وتخاطب محبيها قائلةً: "في آخر مرة غنيت فيها هذه الأغنية، كان خاتم يزين اصبعي..لذلك هذه الليلة مختلفه"، ما دفع الجماهير للصراخ عاليًا بكلمة "تحبك".

وتعني "غاغا" في كلامها أغنية " Someone to Watch Over Me"، والتي تعني لها الكثير.

جاء انفصال الحبيبان بعد عامٍ على خُطوبتهما، إذ قدّم لها كريستيان خاتم خطوبة زُمرّدي ألماسي وردي اللون، وصل سعره إلى 400 ألف دولار بنقاوة 6-7 قيراط، لم يُعرف فيما إذا كانت ستُعيده لخطيبها السّابق.

وكانت غاغا قد أعلنت عن خُطوبتها في شهر أكتوبر الماضي، وذلك أثناء حضورها حفل مجلّة ELLE Annual Women in Hollywood Celebration، حيث صرّح مصدر مُقرّب حينها لبرنامج ET بأنّ غاغا فوق القمر من شدّة سعادتها.