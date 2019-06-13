بالفيديو: كيت بإطلالة عرائسية تعود لعام 2016 في حفل خيري!

بإمكان دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" إبراز جمالها وأناقتها ببساطة، فهي تتمتع بذوق رفيع في اختيار الأزياء الكلاسيكية الأنيقة، كما يساعدها جمالها ورشاقتها في الموضوع.

خطفت "كيت ميدلتون"، البالغة من العمر 37 عامًا، الأنظار إلى إطلالتها العرائسية خلال تواجدها في حفل عشاء خيري مُقام في مطعم "سبرينج" بالعاصمة البريطانية لندن؛ بمناسبة أسبوع الوعي بالإدمان، والذي استضافته الشيف "سكاي جينغيل".

اختارت "كيت" فستان أبيض أوف شولدر من توقيع مصممة الأزياء العالمية "باربرا كازاسولا" يبلغ تكلفته 1.580 جنيه استرليني، جاء تصميمه انسيابيًا مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوق، وهذه ليست المرة الأولى التي نشاهدها فيه، فقد ارتدته سابقًا في حفل جائزة ” Art Fund Museum” في المتحف الطبيعي عام 2016.





ونسَّقت الحسناء إطلالتها بحذاء ذي كعب عالٍ فضي اللون من تصميم "جيمي شو" بقيمة 525 جنيه استرليني ارتدته سابقًا في حفل البافتا في شهر فبراير الماضي، وحملت كلاتش فضي أنيق، وتزيَّنت بأقراط ألماسية من Kiki McDonough بقيمة 3.400 جنيه استرليني.

وأضفت "كيت" مزيدًا من الرقي والروح الشبابية لإطلالتها مُعتمدةً تسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها، ومكياج من درجات البرونزي، وظلال عيون دُخاني.







وباعتبارها راعية لـجمعية Action on Addiction الخيرية منذ عام 2012، ألقت زوجة الامير "ويليام" خطابًا للاحتفال بعمل الجمعية الخيرية ، كما اجتمعت مع العملاء السابقين للجمعية الذين كانوا يطبخون الطعام لحفل العشاء.