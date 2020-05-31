بالفيديو: نجوم فيلم Cheaper By the Dozen يعودون بالزمن لما قبل 13 عامًا..ويخوضون تحدي الطفولة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدي الطفولة، الذي تنطوي فكرته على إعادة تمثيل مشهد من الطفولة بذات الوضعية والحركة والملابس لكن في مرحلة عمرية أكبر.

وشارك طاقم عمل فيلم Cheaper By the Dozen بالتحدي على طريقتهم الخاصة، حيث أعادوا تمثيل مشاهد من الفيلم حينما كانوا أطفالًا، إذ مضى على إطلاق الفيلم ما يقارب الـ13 عامًا.

ونشر طاقم العمل مقطع فيديو فكاهي للقطات مضحكة ومبهجة من الفيلم، وبدا واضحًا الاختلاف الكبير في شكل بعض الممثلين.

وعلَّق أحد المستخدمين: "هذه الروح الإيجابية التي نحتاجها في هذا الوقت"، وكتب آخر "الاهتمام بالتفاصيل رائع".

وتدور أحداث الفيلم حول آل بيكر، أسرة مكونة من 12 فردا، انتقلوا من بلدة صغيرة إلى المدينة الكبيرة بعد أن حصل توم بيكر على الوظيفة التى يحلم بها وهى تدريب فريق جامعته لكرة القدم كما تحصل زوجته على فرصة لتحقيق حلمها بنشر كتاب لها. يواجه توم في أثناء غيابها عن المنزل لنشر كتابها صعوبة في المحافظة على نظام المنزل بينما يدرب فريق الكرة في الوقت نفسه، وتبدأ العائلة السعيدة بالانهيار.ّ