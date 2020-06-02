بالفيديو: يوتيوبر تتخلى عن طفلها المصاب بالتوحد.. وكيت هدسون تقرر عقابها بهذه الطريقة!

قررت نجمة اليوتيوب "ميكا ستافر" وزوجها التخلي عن طفلهما المتبنى والبحث عن منزل وعائلة أخرى لإيوائه لأنه يُعاني من مشاكل طبيَّة.

عللَّت "ميكا" و"جيمس" سبب تخليهما عن طفلهما "هكسلي"، الذي تبنياه من الصين عام 2017، في فيديو مؤثر نشراه عبر قناتهما الخاصة، حيث أوضحا أنهما علما إصابته باضطراب التوحد، لكن الأمر لم يمر مرور الكرام كما تصوراه، فتعرضا لموجة من الانتقادات السلبية والغضب، حتى أن كثير من العلامات التجارية قررت إلغاء تعاونها معهم.

ومن بين الشركات التي ألغت تعاونها مع الثنائي؛ شركة النجمة الأمريكية "كيت هدسون" للألبسة Fabletics، حيث أعلنت عن ذلك بتعليقها على منشورهم عبر موقع "إنستغرام".

وأوضحت عائلة "ستافر" سبب اتخاذهم هذا القرار في فيديو نشراه عبر قناتهم الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر تحت عنوان " an update on our family"، وقال "جيمس": "حال وصول هكسلي للمنزل، كان هناك الكثير من الاحتياجات الخاصة التي لم نكن على دراية بها، ولم يتم إخبارنا بذلك".

وتابع: "بالنسبة لنا، كان من الصعب حقًا الاستماع إلى الأطباء والممرضات والكثير من ملاحظاتهم والأشياء التي كانت مزعجة.. لم نرغب أبداً في أن نكون في هذا الموقف. ونحن نحاول تلبية احتياجاته ومساعدته قدر الإمكان ... نحن نحبه حقًا."

وأضاف "ميكا": "ليس هناك أونصة من جسدنا لا تحب هكسلي بكل كياناتنا.. لم تكن هناك دقيقة لم نبذل فيها قصارى جهدنا، وأعتقد أن ما يحاول جيم قوله هو أنه بعد تقييمات متعددة، شعر العديد من المهنيين الطبيين أنه بحاجة إلى بيئة مختلفة وتلبية المزيد من الاحتياجات الطبية".