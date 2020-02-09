براد بيت سيرافق سيدة مميزة للأوسكار.. لكن ليست جينيفر أنيستون!

تصدَّر اسم النجم العالمي "براد بيت" وزوجته السابقة الممثلة الحسناء "جينيفر أنيستون" عناوين الصحف العالمية عقب لقائهما اللطيف في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، وحديثهما مع بعضهما البعض وراء الكواليس، بالإضافة إلى نظرة الحب التي اعتلت ملامح "براد" أثناء وقوفه لمشاهدة خطاب "جينيفر" على الشاشة التلفزيونية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقد محبو الثنائي أنهما سيستأنفان علاقتهما من جديد بعد رؤية الحب المتبادل بينهما وكأن شيئًا لم يحدث، لكن آمالهم أحبطت بعدما كشف "براد" أنه سيرافق سيدة رائعة أخرى إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار.





وفق ما نقله موقع "ميرور"، أفيد أن "براد بيت" سيدعو والدته "جين"، البالغة من العمر 80 عامًا، لمرافقته للحفل الضخم الذي يعتبر مهمًا لعائلة بعد مرورهم بأزمات صعبة خلال السنوات الماضية عقب طلاقه من زوجته السابقة النجمة الشهيرة "أنجلينا جولي".

وأشار مصدر أن "جينيفر" تربطها علاقة صداقة قوية بـ"براد، لكن استحالة تواجدهما معًا كثنائي على السجادة الحفل في حفل الأوسكار.

من جهة أخرى، لم يتمكن "براد" حضور حفل "بافتا" الأسبوع الماضي بسبب التزماته العائلية، إذ أفيد أنه يُحاول إصلاح علاقته بابنه "مادوكس"، البالغ من العمر 18 عامًا، الذي ساءت علاقتهما منذ حادثة الطائرة.