براد بيت على كرسي متحرّك في المركز الطبّي.. ويحاول إخفاء هويته!

شوهد الممثل براد بيت (57 عاماً) وهو يخرج من مركز "بيفرلي هيلز الطبي" على كرسي متحرّك، حيث ورد أن بيت دخل المركز "لإقتلاع أضراس العقل"، وأكّد المصدر لموقع "الدايلي ميل" البريطاني أنه فقط "اجراء بسيط لمعالجة أسنانه" لدى طبيب الأسنان.
وحاول النجم إخفاء هويته أثناء دفعه على كرسي متحرك إلى خارج المركز الطبي، حيث كان يضع كمامة ويغطّي عينيه بالنظارات الشمسية.
يأتي هذا الإجراء الطبي بعد أيام من الإعلان عن تقديم بيت حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ93، الذي سيبث من لوس أنجليس يوم الأحد، 25 نيسان. ومن المقرر أن يشارك أيضاً هاريسون فورد وريس ويذرسبون وغيرهم من نجوم هوليوود في تقديم حفل الأوسكار.
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Via SyndiGate.info
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