براد بيت على كرسي متحرّك في المركز الطبّي.. ويحاول إخفاء هويته!

شوهد الممثل براد بيت (57 عاماً) وهو يخرج من مركز "بيفرلي هيلز الطبي" على كرسي متحرّك، حيث ورد أن بيت دخل المركز "لإقتلاع أضراس العقل"، وأكّد المصدر لموقع "الدايلي ميل" البريطاني أنه فقط "اجراء بسيط لمعالجة أسنانه" لدى طبيب الأسنان.