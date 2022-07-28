براد بيت في علاقة رومانسية جديدة.. وهذه هوية حبيبته الجديدة

انفصل النجم الهوليوودي الشهير "براد بيت" عن زوجته النجمة "أنجلينا جولي" قبل ما يقارب الـ 6 سنوات، حيث أصبح بيت عازباً بشكل قانوني ورسمي بالرغم من أن معركة الحضانة بينه وبين زوجته السابقة لم تنتهي بعد.

براد بيت في علاقة رومانسية جديدة

كشفت مصادر إخبارية مقربة من النجم العالمي الوسيم بأنه يعيش في الوقت الحالي في علاقة رومانسية بامرأة جديدة بعد مرور ست 6 على انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي

وبالرغم من أن هذه العلاقة ليست جادة كما كشف المصدر، إلا أن براد بيت يعيش أول قصة حب له مع هذه الفتاة بعد سنوات من الانفصال وحياة العزوبية.

هوية حبيبة براد بيت الجديدة

أفادت تقارير بأن النجم الهوليوودي يعيش قصة حب مع عارضة الأزياء البولندية الشهيرة "نيكول بوتر"، وأنه قد وقع في حبها بالفعل دون الكشف عن مدى جدية هذه العلاقة.

وتعدّ عارضة الأزياء نيكول بوتر أول امرأة تدخل حياة النجم الوسيم وأشهر عازب في هوليوود في السنوات الأخيرة.

براد بيت يخسر قضيته ضد انجلينا جولي

وعلى صعيد آخر كان بيت قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي وذلك بعد قيامها ببيع حصتها في مزرعتهما في روسيا لأحد رجال الأعمال هناك مما تسبب للنجم الشهير بخسائر مادية، إلا أن بيت خسر هذه القضية مؤخرًا.

وجاء ردّ النجم الشهير سريعاً على هذه الخسارة، إذ قام بشراء قصر ضخم بمبلغ 40 مليون دولار إضافة إلى قائمة العقارات التي يمتلكها.