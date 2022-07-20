براد بيت بإطلالة الـ تنورة خلال افتتاح فيلمه الجديد Bullet Train

أصدر النجم العالمي الشهير "براد بيت" فيلمه الجديد 'Bullet Train والذي يقوم ببطولته إلى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود خلال الأسبوع الماضي.

ويروّج النجم براد بيت لفيلمه الجديد في جميع أنحاء أوروبا تزامناً مع طرحه في دور السينما العالمية إلى جانب نجوم الفيلم، ولكن الملفت في الأمر كانت طريقة النجم العالمي بلفت الأنظار من خلال إطلالته.

براد بيت يروّج لفيلمه الجديد بطريقة غريبة

ظهر النجم العالمي خلال افتتاح فيلمه الجديد Bullet Train بإطلالة غريبة وملفتة أحدثت جدلًا كبيرًا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى النجم العالمي تنورة متوسطة الطول باللون البني نسقّها مع جاكيت مطابق لها بالإضافة إلى ارتدائه قميص وردي أسفل الجاكيت، كما ارتدى حذاء طويل باللون الأسود

براد بيت يروّج لفيلمه في العاصمة باريس

روّج النجم العالمي "براد بيت" لفيلمه الجديد Bullet Train في العاصمة الفرنسية باريس إلى جانب نجوم العمل، وظهر أيضًا بإطلالة غريبة مرتديًا بدلة باللون البرتقالي ونظرة شمسية لكنها كانت أقل غرابة من إطلالة التنورة التي ظهر فيها مؤخرًا

نبذة عن فيلم Bullet Train

تدور أحداث الفيلم حول شخصية قاتل موهوب ولكنه سيئ الحظ ويحاول القيام بوظيفته بسلام ولكن القدر كان لديه خطط أخرى له حيث كانت مهمته في أسرع قطار في العالم في اليابان، ليواجه هذا القاتل المحترف العديد من المشاكل والأحداث ضمن أحداث الفيلم المنتظر