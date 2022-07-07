براد بيت يعاني من مرض نادر وخطير.. لا يستطيع التعرّف على أفراد عائلته

كشف النجم الهوليوودي العالمي "براد بيت" عن معاناته مع مرض نادر وخطير يسمّى "عمى الوجوه"، حيث اعترف براد بيت بأنه لا أحد يصدّق اصابته بهذا المرض عندما يتحدث عنه كاشفًا عن تفاصيل صادمة تتعلق بهذا الأمر

براد بيت وتفاصيل اصابته بمرض عمى الوجوه

أوضح النجم العالمي الشهير بأنه يعاني من هذه الحالة المرضية منذ فترة طويلة ولكنّه لم يتم تشخيصه بشكل رسمي بهذا المرض ولذلك لا أحد يصدقه خاصة ان طبيعة المرض غريبة واعراضه مثيرة للجدل.

وصرّح بيت بأنه يعاني من مرض "عدم التعرّف على الوجوه" حيث أنه لا يستطيع التعرّف على أشكال وملامح الأشخاص وهي حالة تؤثر على الشخص طوال حياته ولا يوجد لها اي علاج واذح

وفي تفاصيل هذا المرض النادر لا يستطيع الكثير من الاشخاص المصابين بهذا لامرض التعرّف على أفراد عائلتهم أو حتى أصدقائهم، ويحاولون التكيّف مع الامر من خلال تذكّر الطريقة التي يمشون بها أو ملابسهم أو حتى أصواتهم.

معاناة براد بيت مع الناس بسبب المرض

أكّد النجم العالمي بأنه يعاني من المرض منذ فترة طويلة وأقرّ بأنه يشعر بالقلق خلال تعامله مع الناس ولذلك يحاول البقاء منعزلاً وبعيداً عنهم قدر الإمكان، وصرّح بيت: "لا أحد يصدقني، أنا أريد أن أقابل أي شخص آخر يعاني من هذا المرض النادر".

وتابع النجم العالمي: "إن الناس تتهمني بأنني مغرور لأنني لا أستطيع تذكّرهم ولا تذكّر وجوههم، حتى عائلتي وأصدقائي المقرّبين".

واللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث بها نجم هوليوود الشهير عن اصابته بهذا المرض فقد سبق وتحدث عن الأمر في لقاء سابق قبل سنوات، وكشف الكثير عن معاناته بسبب هذا الاضطراب الغريب الذي يضعه في العديد من المواقف المحرجة على حد تعبيره

براد بيت يرفع قضية ضد أنجلينا جولي

انتشرت العديد من الاخبار قبل مدة عن قيام النجم العالمي برفع قضية ضد طليقته الفنانة العالمية انجلينا جولي بعد قيامها ببيع مزرعة نبيذ تعود لهما لرجل اعمال روسي دون الرجوع اليه مما سبب له الكثير من الخسائر المادية