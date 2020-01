براد بيت يتعهّد بتحديث ملفه الشخصي.. هل لجينيفر أنيستون علاقة بالأمر؟

حصل النجم "براد بيت" على جائزة SAG كأفضل دور داعم من خلال بطولته في فيلم Once Upon a Time in Hollywood يوم أمس الأحد.

وشكر براد فريقه الذي شاركه في الفيلم بما في ذلك النساء اللواتي شاركهن دور البطولة وهما مارغوت روبي ومارغريت كواللي حيث أشاد بأدوارهما في الفيلم.

وسخر براد من كونه عازباً خلال استلامه الجائزة فقال: "عليّ تحديث ملفي الشخصي وإضافة كوني عازباً إليه"، وجاء ذلك عقب لقائه الاخير مع زوجته السابقة جينيفر أنيستون خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

وبالإضافة إلى مزاحه كشف براد بيت حول كونه عازف آلة موسيقية وكيف وجد صعوبة في لعب الدور فقال: "كان جزءاً صعباً جداً فرجل يرتدي قميص ولا يتواصل مع زوجته كان كبيراً".

وخلال وقت لاحق في حديث له مع الصحفيين وراء الكواليس بعد فوزه صرّح بيت بأنه يعتمد على حياته الشخصية في كل شيء عند العمل فقال: "يجب أن يكون عملك مبنياً على شخصية ويستند إلى أسس فأنا أجعل كل شيء شخصي في عملي".

