براد بيت يسخر من الأمير هاري أمام شقيقه ويليام.. شاهد ردة فعل الأخير!

لم يتواجد النجم الأمريكي "براد بيت" جسديًا في حفل توزيع جوائز البافتا لاستلام جائزته كأفضل ممثل عن دور مساعد في فيلم Once Upon a Time In Hollywood، إلّا أن خطابه كان من أكثر اللحظات التاريخية التي لا تنسى على الإطلاق.

تسلَّمت الممثلة الاسترالية "مارغوت روبي" جائزة أفضل ممثل مساعد نيابة عن زميلها في العمل "برد بيت"، وقرأت خطابه أمام آلاف المتواجدين من بينهم دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "ويليام"، وقالت: "لم يتمكن براد بيت من التواجد الليلة بسبب التزامات عائلية، لذا طلب مني قراءة خطابه".

margot robbie accepting brad pitt’s is everything and more pic.twitter.com/scyRrsYU5h — mollie (@earpscorp) February 2, 2020

قرر "براد" الكتابة حول أزمة العائلة المالكة البريطانية والسخرية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتابعت: "يبدأ قوله بـ"يا بريطانيا، سمعت أنك أصبحت عزباء، مرحبًا بك في النادي""، وأضاف "أشكر الأكاديمية على التكريم".

بعد ذلك، شكر "بيت" عدد قليل من الأشخاص المشاركين في الفيلم قبل أن يسخر من دوقي ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري"، حيث أطلق على جائزته اسم "هاري"، وقال: "إنه يود إطلاق اسم هاري عليها، لأنه متحمس إلى إعادتها برفقته إلى الولايات المتحدة"، وأوضحت "مارغوت روبي" أنها كلماته هو ولا علاقة لها بذلك.

على الرغم من الإحراج، يبدو أن "ويليام" و"كيت ميدلتون" لم يأخذا النكتة بشكل شخصي، وشوهدا يضحكان عبر اللقطات التي وثَّقتها الكاميرات.

من جهة أخرى، يبدو أنهما أقل حماسة للنكتة التي أطلقتها الممثلة الأسترالية "ريبيل ويلسون" حول "هاري" والأمير "أندرو".

Rebel Wilson and her hilarious introduction to the Best Director category 😂 #BAFTAs #EEBAFTAs (1/2) pic.twitter.com/JGmu4LPja1 — R a c h a e l 🌹 (@RachWoods97) February 2, 2020

ولم يكن "بيت" و"ويلسون" الوحيدين الذين أطلقا النكات حول العائلة المالكة، بل أن "ويليام" نفسه سخر من عدد الممثلين الذي حصدوا الجوائز بأدائهم شخصيات الأسرة الحاكمة، وقال: "أنا فخور شخصيًا بالوقوف هنا الليلة بعد أن خدمت كرئيس لـ BAFTA على مدار السنوات العشر الماضية. مع ذلك، يجب أن أعترف أني حائر حول حول إذا ما كان ينبغي أن أكون فخوراً أو قلقًا قليلاً بشأن عدد الفائزين ممن لعبوا شخصيات أفراد عائلتي على مدار العقد الماضي ".