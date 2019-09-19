بردا بيت وليف تايلر وروث نيغا يشعلون عرض فيلمهم الأول Ad Astra!

عمل النجم "براد بيت" مؤخراً كمنتج وراء الكاميرا في أغلب أعماله وحصل على جائزة أفضل منتج في السابق، ومع ذلك لم يستطع براد الابتعاد عن التمثيل، حيث تصدّر قائمة الممثلين الرئيسين في فيلم الخيال العلمي Ad Astra.

وحضر براد بيت العرض الاول للفيلم الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء في مسرح Cinerama Dome التاريخي في لوس أنجلوس، وانضمت إليه النجمة "ليف تايلر" التي تلعب دور زوجته في الفيلم إلى جانب الممثلة المرشحة للأوسكار روث نيغا.

وظهر براد بإطلالة سوداء كاملة إذ ارتدى بدلة أنيقة نسّقها مع بلوزة أسفلها، بالإضافة إلى أنه تزيّن ببعض الإكسسوارات الذهبية ونظارة شمسية.

أما ليف تايلر فقد ارتدت فستاناً أسود ماكسي بأكمام طويلة، وتزيّن بقصة الكشكش من الأسفل، أما من ناحية المكياج فقد طبّقت أحمر شفاه أحمر اللون كما وضعت طلاء اظافر مطابق.

وبالانتقال إلى روث التي اعتمدت فستان ميتاليك باللونين الذهبي والأخضر الطويل، وبأكمام عريضة وطويلة، وتوسطه حزام ذهبي.

وفي النهاية انضم إلى ليف والدها ستيفن تايلر البالغ من العمر 71 عاماً لدعمها في عرض فيلمها بالإضافة إلى انه احضر صديقته معه إلى العرض.

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