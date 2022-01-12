برنامج انت مين؟ بنسخته التركية يتصدّر الوطن العربي.. وتخمينات حول شخصية الغزال

تصدّر برنامج the masked singer "انت مين" بنسخته التركية وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا والوطن العربي بشكل خاص.

وتفاعل الجمهور العربي بشكل كبير، حيث عُرضت اولى حلقاته تحت اسم من أنت أيها المقنع؟ masked kimsin sen.

تفاصيل موعد عرض البرنامج ولجنة الحكم

تم تحديد موعد عرض برنامج "انت مين" بنسخته التركية كل يومي السبت والأحد على قناة "فوكس " التركية وذلك في الساعة الثامنة مساء وسيكون النسخة المترجمة منه على موقع قصة عشق.

وتتكون لجنة الحكم من االنجوم الأتراك وهم أيدا أيجه وميليس سازان بالإضافة إلى علي جان يوجاسوي، والفنان ودوغو ديمير كوي، اما مقدّم البرنامج فهو النجم التركي تانسيل أونغل.

وتم معرفة 4 شخصيات تحت الأقنعة تزامناً مع عرض الحلقة الرابعة من البرنامج حيث تبيّن بأن شخصية المراقب هو لاعب كرة القدم أوميت كاران.

وشخصية المصارع هو هو الشيف هزار أماني، أما شخصية الشجرة فكانت النجمة دريا بايكال، بينما شخصية الهيكل العظمي فكان المغني كرم جيم.

تكهنات حول شخصية الغزال

شارك عدد من المتابعين العرب في التخمينات حول الشخصيات المتنكرة حيث شاركوا آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن الشخصية التي حللوها هي شخصية الغزال حيث رجحّوا بأن تكون النجمة "بورجو أزبيرك".

وذلك بعد تحليلات الفيديو حيث كان أبرز قولها هذا القناع مناسب لي كوني ابنة الشمس وكانت بورجو قد شاركت في مسلسل "بنات شمس".