بروس ويليس يمضي الحجر المنزلي برفقة طليقته.. ماذا عن زوجته إيما!

لا يزال النجم الأمريكي "بروس ويليس"محجور برفقة زوجته السابقة لممثلة الشهيرة "ديمي مور"، تاركًا زوجته "إيما" في المنزل برفقة ابنتيهم.

شركت "ديمي مور" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة عائلية يظهر فيها "بورس ويليس"، وبناته الثلاثة، بالإضافة لابنتي حبيبها، ومساعدها الشخصي.

في الصورة، يظهر الجميع جالسين على الأريكة يقرؤون كتاب "How To Rule The World From Your Couch" للكاتبة "لورا دي"، والذي يتناول تمارين وخطوات تدريجية للوصول إلى أهدافك وبناء علاقات جيدة.



وفي وقت سابق، نشرت ابنة "بروس" لحظة خاصة مع والدها أثناء الحجر الصحي أثناء حلاقته لشعر الكامل بعد ساعات قليلة من التقاطهما صورة عائلية مع بعضهما.

وجلست الابنة إلى الطاولة بينما كان "بروس" يحمل ماكنة الحلاقة ويحلق شعرها بالكامل كما لو كان يعرف ما يفعله، وعلّقت على الصورة برمز تعبيري عن المصافحة.



وعلّقت زوجة بروس إيما هيمينغ بسرعة على الصورة بقولها: "هذا يذيب قلبي بالفعل"، أما شقيقتها فقد ظهرت في الفيديو وهي تقول أنها تشبه جان دارك".

كما نشرت "ديمي مور"صورةً عائلية للجميع بينما كانوا بملابس النوم المخططة وعلّقت عليها: "الرابطة الأسرية"، حيث يبدو أنهما يقضيان العزل المنزلي مع بعضهما البعض.



ويجدر الإشارة إلى أن "ديمي" و"بروس" تزوجا عام 1987، لكنهما قررا الطلاق بعد 13 عامًا على زواجهما.



