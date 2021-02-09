بريانكا شوبرا تروي تفاصيل أسوأ تجاربها كمراهقة.. "طلب مني إجراء عملية تكبير للصدر"!

تحدَّت النجمة الهندية "بريانكا شوبرا" بمنتهى الصراحة عن اللحظة الصادمة التي اقترح عليها أحد مخرجي الأفلام إجراء جراحة تجميلية في سن المراهقة، بعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم، وهو أمر صادم في بداية مسيرتها الفنية.

حصلت أسطورة بوليوود- التي لعبت دور البطولة في عدد لا يحصى من البرامج التلفزيونية والأفلام حول العالم- لقب ملكة جمال العالم عام 2000، ومنذ ذلك الوقت بدأت خوض تجارب أداء، لكن أول مخرج أفلام التقت به نصحها في الخضوع إلى عملية تكبير ثدييها ونحت لجسدها، وهو أمر وافق عليه مدير أعمالها في ذلك الوقت.

تقول: "بعد بضع دقائق من الحديث القصير، أخبرني المخرج أو المنتج أن أقف وأدير جسدي من أجله، فعلت ذلك، ثم حدَّق في وجهي طويلًا وبصرامة، وعمل على تقييمي، ثم اقترح أن أحصل على عملية لتكبير ثديي، أن أصلح فكي، وأضيف مزيدًا من الدهون إلى مؤخرتي."

وتابعت أنه عرض عليها أحد الأطباء الرائعين بمدينة لوس أنجلوس لكي تخضع لما رآه مناسبًا لشكلها ولمسيرتها.

ووصفت "شوبرا" إحساسها بعد مغادرة مكتبه بالذهول والوضاعة، معتقدةً أنها لن تنجح وتصل لما تريده ما لم تصلح أجزاءً من جسدها، وخاصة بعد التعليقات المشينة حول بشرتها الداكنة، لكنها لم تستمع لمدير أعمالها وانفصلت عنه بعد فترة وجيزة.

وخلال حديثها مع موقع "ميترو"، أوضحت "بريانكا شوبرا" أن سماع متل تلك المصطلحات والعبارات المحرجة والجارحة أمر طبيعي في الوسط الفني، لكن طلب منها السكوت لأنها كانت جديدة في المهنة، ولم تكن تدري ما عليها فعله.

من جهة أخرى، أشادت "شوبرا" بالنساء اللاتي اجتمعن معًا ليكنّ قادرات على مواجهة النظرة الذكورية والتحرش والاعتداء المنتشر في المجال الفني.

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