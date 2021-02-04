بريانكا شوبرا وكلبتها ديانا بإطلالات متطابقة.. "النمر الأبيض وشبله"

تحاول النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" الاستمرار في تقمص شخصيتها بمسلسل "The White Tiger" بمساعدة صغيرة من كلبتها "ديانا"والكثير من الأناقة.

شاركت "بريانكا شوبرا" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها برفقة كلبتها من فصيلها شيواوا ترتديان أزياء متطابقة، حيث ارتدت الحسناء فستان طويل بنقشة الزيبرا من العلامة التجارية St. John ، حيث جاء بأكمام طويلة وياقة عالية منحها مظهرًا حادًا وأنيقًا، في حين أكملت إطلالتها بنظارات شمسية مستطيلية الشكل وتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.

من جهة أخرى، ارتدت كلبتها "ديانا" زي بنقشة الزيبرا هي كذلك،

وأرفقت "شوبرا" الصورة بتعليق، جاء فيه: "النمر الأبيض وشبله".

وهذه ليست المرة الأولى التي تدلل "شوبرا" كلبتها بأزياء من أهم العلامات التجارية، فسابقًا اختارت لها ملابس خاصة من العلامة التجاري "تيفاني" بقيمة 275 دولار، واشترت لها حقيبة سفر من Goyrd بقيمة ألفي دولار.

كما أطلقت لها حسابًا خاصًا تحت اسم "يوميات ديانا" تنشر فيه صورها ويومياتها، ويبلغ عدد متابعي الكلبة 166 ألف متابع.

وعلى صعيد آخر، تدور قصة المسلسل الذي يعرض على شبكة "نيتفلكس" حول الرحلة الملحمية لسائق هندي فقير يحاول استخدام ذكائه ومكره للتحرر من العبودية لأسياده الأغنياء والارتقاء إلى القمة.

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