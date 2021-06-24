بريتني سبيرز تتحدّث علانية أمام المحكمة.. وتعترف "أُجبرت على تناول الليثيوم لأبقى غير واعية"

تحدّثت النجمة "بريتني سبيرز" لأول مرة أمام محكمة جلسة استماعها بشكل علني، حيث ادّعت أنها أُجبرت على تناول دواء الليثيوم الذي يجعلها تشعر بالسكر واللاوعي.

وكشفت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً والتي تحدّثت ضد قرار وصايتها في المحكمة أنها كانت تتعاطة المخدرات القوية طوال الثمانية سنوات الماضية وذلك ضد إرادتها.

وخلال الجلسة زعمت بريتني أن ست ممرضات أتوا إليها للتأكد من انها كانت تتناول أدويتها، وقالت للقاضي: "الليثيوم قوي جداً وهو دواء مختلف عما اعتدت عليه".

وأضافت: "يمكن أن تصاب بضعف عقلي إذا بقيت تتناوله لمدة تزيد عن 5 اشهر لقد شعر بالسُكر واللاوعي ولم استطع إجراء محادثة مع أمي وأبي حول أي شيء".

وجاءت تصريحاتها هذه وسط شهادتها ضد والدها والتي دعت إلى عزله عن منصبه كوصي عليها وعلى أملاكها، وكانت هذه الجلسة هي الأولى التي تتحدث فيها بريتني عن رعايتها منذ عام 2008.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: