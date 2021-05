بريتني سبيرز تكشف عن مصدر دعمها في محنتها: "اروع النساء في التاريخ"

أشادت #بريتني سبيرز ب#الأميرة ديانا من خلال منشور في "إنستغرام" يوم الخميس، وسط الانتقادات المتجدّدة حول مقابلة بانوراما الشهيرة التي أجرتها الأميرة ديانا مع محطّة "بي بي سي" في عام 1995 في ظل ظروف مشكوك فيها، قائلةً إنّ المحطّة استغلت الأميرة الراحلة.

بدأت بريتني في الكتابة إلى متابعيها الذين يبلغ عددهم 29.9 مليون، معلّقةً على صورة كلاسيكية لديانا التي توفيت بشكل مأساوي في حادث تصادم سيارة عام 1997: "لم ترغب أبدًا في أن تكون ملكة".

فتماماً مثل ديانا وجدت بريتني أيضًا أنّ حياتها المضطربة أصبحت محور برنامج تلفزيوني جديد في "بي بي سي"، بعد إصدارهم الفيلم الوثائقي المثير للجدل The Battle For Britney: Fans Cash And A Conservatorhip في وقت سابق هذا الشهر.



انتقدت بريتني الفيلم الوثائقي بنفسها ووصفته بـ"المنافق" في منشور سابق.

وتابعت النجمة في #تكريمها لديانا قائلة: 'أرادت أن تكون قلب الناس! لقد كانت أكثر من مجرد راقية... كانت عبقرية من الطريقة التي كانت تتحدث بها إلى أسلوب رعاية ولديها".

وأضافت:"وأجمل ما فيها أنها كانت تنسى عظمة قوتها! 750 مليون شخص شاهدوا زفافها على التلفاز! سيتم تذكرها دائماً على أنها من أهم وأروع النساء في التاريخ".

تخوض سبيرز حالياً معركة وصاية مع والدها جيمي سبيرز، الذي لا يزال يتمتع بالسيطرة الكاملة على حياتها، على الرغم من كونها امرأة ناضجة وأم لطفلين.

