بريكين ماير ينشر رسالة مؤثرة وعاطفية في الذكرى العاشرة لوفاة بريتاني ميرفي

توفيّت النجمة "بريتاني ميرفي" قبل عشر سنوات عن عام يناهز الـ 32 عاماً بشكل مفاجىء في منزلها في هيوليوود مما سبب صدمة كبيرة في الوسط الفني حول أسباب موتها.

وفي الذكرى العاشرة لوفاتها قام النجم "بريكين ماير" والذي شاركها التمثيل في الفيلم الشهير Clueless عام 1995 بكتابة رسالة مؤثرة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

وكان محتوى الرسالة يقول: "قبل 10 سنوات تركنا هذا الملاك الساحر الرائع في وقت مبكر جداً لقد كانت موهوبة ومجنونة للغاية وأجمل جنية ليل يمكن أن اجتمع بها في أي وقت مضى، لقد كنت أعرفها جيداً قبل Clueless وكانت دائماً مثل الشقيقة بالنسبة لي".

ومن جهة أخرى كانت هناك الكثير من الشائعات حول وفاة بريتاني حيث قيل أنها توفيت بسبب جرعة زائدة من المخدرات ولكن التشريح أثبت عكس ذلك، حيث أنها توفيّت بسبب الالتهاب الرئوي الحاد والأنيميا الحادة فقبل موتها كانت تعاني من أعراض الإنفلونزا.

ومن الجدير بذكره أن بريتاني تزوجت من المخرج والمنتج سيمون مونجاك وعاشت معه حياة هادئة دون مشاكل، كما أنه انهار عند وفاتها ومات بعدها بستة أشهر فقط.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: