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بشعر أشقر ووضعيات رائعة.. بيلا حديد مثيرة بإطلالتها الستينية!

منشور 01 آب / أغسطس 2021 - 09:57
بيلا حديد
بيلا حديد

تُعرف عارضة الأزياء "بيلا حديد" بتجاربها العديدة في مظهرها وذلك خلال تصويرها الإعلانات والترويج لها في الفيديوهات.

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A new look: Bella Hadid sported a bright blonde bob in a series of promotional shots for Miss Sixty that were shared to her Instagram account on Saturday

وفي يوم السبت الماضي، وظهرت بيلا حديد لأول مرة في سلسلة من اللقطات الترويجية لمجموعة Miss Sixty والتي شاركتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

Contrasting colors: The social media personality contrasted her top with a pair of form-hugging black pants

وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاماً مذهلة، حيث استوحت أسلوبها واطلالتها من ستينيات القرن الماضي، وظهرت في أوضاع مختلفة أثناء وجودها على سجادة حمراء مخملية.

وارتدت بيلا توب أبيض مخطط بالاسود وبنطال جينز أسود بقصة من الستينيات وحذاء ابيض وشعر أشقر مستعار ووشاح أسود على رأسها.

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Eye-catching outfit: The model sported a stylish striped shirt while posing for the photoshoot

كما شاركت صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث تحوّلت من ملابسها الملفتة للنظر الى ارتداء رداء الحمام الابيض.

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