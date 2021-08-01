بشعر أشقر ووضعيات رائعة.. بيلا حديد مثيرة بإطلالتها الستينية!

تُعرف عارضة الأزياء "بيلا حديد" بتجاربها العديدة في مظهرها وذلك خلال تصويرها الإعلانات والترويج لها في الفيديوهات.

وفي يوم السبت الماضي، وظهرت بيلا حديد لأول مرة في سلسلة من اللقطات الترويجية لمجموعة Miss Sixty والتي شاركتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاماً مذهلة، حيث استوحت أسلوبها واطلالتها من ستينيات القرن الماضي، وظهرت في أوضاع مختلفة أثناء وجودها على سجادة حمراء مخملية.

وارتدت بيلا توب أبيض مخطط بالاسود وبنطال جينز أسود بقصة من الستينيات وحذاء ابيض وشعر أشقر مستعار ووشاح أسود على رأسها.

كما شاركت صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث تحوّلت من ملابسها الملفتة للنظر الى ارتداء رداء الحمام الابيض.

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