بشكل مفاجئ.. وفاة المغني الأمريكي رونالد بيل عن عمر 68 عاما

أكد المتحدث الرسمى باسم يونيفرسال ميوزيك أن المؤسس المشارك لفرقة "كول آند ذا غانغ" والمغنى الأمريكى رونالد بيل توفي بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 68 عامًا في منزله في جزر فيرجن الأمريكية.

وقد أكدت نبأ وفاته من قبل زوجة ووكيل أعماله، تيا سنكلير بيل، أن رونالد توفي بشكل صادم ومفاجئ.

وحتى الآن، لم يتم تأكيد سبب الوفاة.

وقد شارك أسطورة الموسيقى في كتابة العديد من أغاني الفرقة لا تنسى، بما في ذلك و Jungle Boogie و Ladies Night و Get Down On It.

على الرغم من إرثه الضخم، ظل بيل متواضعًا عند سؤاله عن مساهماته في الموسيقى.

وقد صرح بيل في لقاء صحفي له مع صحيفة " ذا نيو يوركر" في عام 2018: "الكثير من الأغاني، ربما أكون قد قادتها. لكن الفضل يرجع للعبقرية الجماعية لفرقة "كول آند ذا غانغ".

كانت فرقة "كول آند ذا غانغ"، واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في سبعينيات القرن الماضي، وحصلت على جائزة جرامي في عام 1978 لعملهم في الموسيقى التصويرية لـ Saturday Night Fever - أحد الألبومات الأكثر مبيعًا في التاريخ.

تم تكريم الفرقة بنجم في ممشى المشاهير في هوليوود في عام 2015، وبعد ثلاث سنوات تم إدخال بيل أيضًا إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني.

وأكد موقع Soul Tracks الشهير أن أغنية " Popular soul" أحد أعظم أغاني الديسكو في كل العصور.

تشكلت بدايات فرقة "كول آند ذا غانغ" عندما كان بيل وشقيقه روبرت يجمعان علب الطلاء القديمة ويستخدمونها كأدوات إيقاعية مؤقتة. بعد ذلك قاموا بتشكيل Jazziacs مع أصدفائهم روبرت "سبايك" ميكينز ودينيس توماس وريكي ويستفيلد وجورج براون وتشارلز سميث - وأصبحوا في النهاية فرقة "كول آند ذا غانغ".

لقد صنعوا 23 ألبومًا على مدى عقود وأصبحوا عنصرًا أساسيًا في حفلات الزفاف والحفلات.

وُلد بيل في 1 نوفمبر 1951 في ولاية أوهايو، أنجب بيل عشرة أطفال هم " خديجة، رشيد، نادرة، ليزا، مريم، أمينة، جنة، خالص، آسيا وجيمس.

منذ نبأ وفاته، توافد المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي لنعى المغنى الراحل.

وكتب أحدهم: " ياه يا رجل.. يا لك من أسطورة.. ارقد في سلام يا بيل".

