  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بصدرها العاري.. ضيفة تخطف الأنظار من المشاهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان!

بصدرها العاري.. ضيفة تخطف الأنظار من المشاهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان!

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 05:49
مهرجان كان
مهرجان كان

يحتفل مهرجان "كان" بأحدث الأفلام التي يتم إنتاجها من جميع أنحاء العالم وذلك بحضور مشاهير العالم من صنّاع السينما والتلفزيون.

ويتألق المشاهير على السجادة الحمراء بإطلالات مثيرة للدهشة للفت الأنظار إليهم خلال حضورهم المهرجان والعروض الأولى للأفلام.

One guest was determined to steal the show by flashing her bare breasts in a very risqué crop top as she stepped out on the red carpet for the premiere of Annette in South of France today

ولكن امرأة واحدة من ضيوف المهرجان استطاعت سرق الأنظار من المشاهير إليها وهي تطل على السجادة الحمراء بصدرها العاري أثناء حضور العرض الأول لفيلم Annette.

وكانت المرأة المجهولة ترتدي تنورة باللون البيج والذهبي مع كسرات ضخمة، نسّقتها مع توب عريض من الأعلى أثناء حضورها العرض في جنوب فرنسا.

As the guest placed her left arm behind her head to get the perfect shot, her crop top rose up, resulting in her breasts being on full display

والملفت للنظر هو عندما وضعت المرأة يدها خلف رأسها لالتقاط الصورة المثالية على السجادة الحمراء ارتفع التوب مما أدّى إلى ظهور صدرها العاري بالكامل أمام الكاميرا والحضور.

ويبدو أنها استطاعت خطف الأنظار من المشاهير المتألقات بالفساتين الراقية بصدرها العاري على السجادة الحمراء.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:مهرجان كانأخبار المشاهيراطلالات المشاهيرفضائح المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...