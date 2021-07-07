بصدرها العاري.. ضيفة تخطف الأنظار من المشاهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان!

يحتفل مهرجان "كان" بأحدث الأفلام التي يتم إنتاجها من جميع أنحاء العالم وذلك بحضور مشاهير العالم من صنّاع السينما والتلفزيون.

ويتألق المشاهير على السجادة الحمراء بإطلالات مثيرة للدهشة للفت الأنظار إليهم خلال حضورهم المهرجان والعروض الأولى للأفلام.

ولكن امرأة واحدة من ضيوف المهرجان استطاعت سرق الأنظار من المشاهير إليها وهي تطل على السجادة الحمراء بصدرها العاري أثناء حضور العرض الأول لفيلم Annette.

وكانت المرأة المجهولة ترتدي تنورة باللون البيج والذهبي مع كسرات ضخمة، نسّقتها مع توب عريض من الأعلى أثناء حضورها العرض في جنوب فرنسا.

والملفت للنظر هو عندما وضعت المرأة يدها خلف رأسها لالتقاط الصورة المثالية على السجادة الحمراء ارتفع التوب مما أدّى إلى ظهور صدرها العاري بالكامل أمام الكاميرا والحضور.

ويبدو أنها استطاعت خطف الأنظار من المشاهير المتألقات بالفساتين الراقية بصدرها العاري على السجادة الحمراء.

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