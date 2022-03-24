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نجما مسلسل "المنظمة" في فيديو مثير للجدل.. و​تشاغلار أرطغرل يصرخ بوجه زميلته

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 01:34
تشاغلار أرطغرل
تشاغلار أرطغرل

نشرت النجمة التركية الشهيرة "دينيز بايسال" نجمة مسلسل المنظمة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت بلقطات عفوية مع زميلها تشاغلار أرطغرل

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وتداول المتابعون مقطع الفيديو حيث ظهرت فيه دينيز وهي تمسك بالهاتف وتقوم بتصوير نفسها خلال تساقط الثلوج وتغني بصوت عالي وتضحك، بينما كان بجانبها النجم تشاغلار أرطغرل يغني معها.

وفي لقطة طريفة اقترب منها تشاغلار وهي تصوّر وأخذ يصرخ بصوت عالي بطريقة طريفة، ونال الفيديو إعجاب العديد من المتابعين الذين أشادوا بطرافة الثنائي.

وخلال وقت سابق كان تشاغلار ودينيز قد نشرا العديد من الصور والفيديوهات من كواليس مسلسل "المنظمة" الذي يجسّدان دور البطولة فيه.

وحقق مسلسل "المنظمة" نجاح كبير ولافت في تركيا والوطن العربي وبدأ عرضه في العام الماضي 2021، وهو من إنتاج شركة تايمز آند بي، وإخراج ياغير الب وهاكان كيرفافاش.

ويتناول العمل القضايا الاستخباراتية ويعرض عدد من احدت التطورات التكنولوجية المستخدمة في عمليات الاستخبارات، وشارك في بطولته كل من  تشاغلار أرطغرل، ودنيز بايسال يورتشو، ومحمد أسطى، ومسعود أكوستا، وأزغي أيوبوغلو، وأزغي شنلر، وتونجر سلمان، ونهاد ألتينكايا، وسردار يغين.

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ومن المقرر أن يستعرض المسلسل تضحيات عدد من موظفي الاستخبارات، والمهام المطلوبة منهم والتضحية التي يقومون بها من اجل الوطن

 

 

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