بطلا مسلسل "موسم الكرز" يتوّجان علاقتهما بالزواج.. وعادة "القهوة المالحة" توتّر سيركان!

هيا حازم

استمرت علاقة النجمة التركية اوزغي غوريل الرومانسية مع حبيبها النجم سيركان تشاي أوغلو سنوات طويلة وصلت إلى 6 سنوات، وذلك منذ بداية تعارفهما في مسلسل "موسم الكرز" الذي حقق النجاح الكبير

بداية علاقة سيركان شاي اوغلو وأوزغي غوريل

بدأت علاقة الثنائي ضمن أحداث المسلسل الشهير موسم الكرز حيث بدا التناغم والانسجام بينهما لافت في العمل الذي يعتبر واحد من أنجح الأعمال التركية واكثرها شهرة وانتقلت هذه العلاقة إلى ارض الواقع واستمرت لسنوات طويلة

زواج سيركان شاي اوغلو وأوزغي غوريل

وبالرغم من أنهما لم يكونا متعجّلين بقرار الزواج حيث ان علاقتهما استمرت 6 سنوات، إلا أنه وأخيراً تكللت علاقتهما الطويلة بالزواج حيث قرر سيركان التقدّم من أجل طلب يد أوزغي للزواج بعد علاقة الحب المميزة التي جمعتهما.



وكانت بساطة الحفل وتواضعه حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك الثنائي العديد من اللقطات والصور التي جمعتهما في حفل عائلي بسيط في منزل عائلة أوزغي، واثنى الجمهور بشكل كبير على بساطة اطلالة الثنائي وتناغهما الواضح واللافت.



وتألق النجم التركي في هذه المناسبة المميزة مرتديًا باللون الأبيض وقد حرص على وضع وردة في جيب الجاكيت، بينما اوزغي كانت ترتدي فستان صيفي بسيط باللون الازرق المموج مع حذاء باللون الفوشي وربطت الجزء العلوي من شعرها إلى الخلف فيما تركت الباقي منسدلًا في تسريحة بسيطة جدًا ناسبتها



كما شارك سيركان مقاطع فيديو من هذا اليوم المميز حيث ظهر فيها وهو يتعرّق ومتوتر للغاية وذلك لأن القهوة كانت "مالحة" حيث أنه من ضمن العادات التركية في الأعراس أن تقوم العروس بإعداد القهوة المالحة للعريس فاذا استطاع شربها يكون يحبها ويبدو ان العروس ارادت ان تختبر حب سيركان لذلك بالغت في وضع الملح، وظهر الثنائي بعفويتهما المميزة التي حظيت باعجاب الجمهور

قصة مسلسل موسم الكرز

تدور القصة حول فتاة تدعى فتون تعيش في حي بسيط مع عائلتها وتكون معجبة بصديق طفولتها مجد وهو لا يعيرها أي اهتمام ولكنّها تقابل بعد ذلك اياد شاب وسيم وابن صاحبة بيت الموضة التي طالما حلمت بأن تعمل فيها لتتوالى الأحداث لاحقًا