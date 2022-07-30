بطلة مسلسل "حب للإيجار" تتعرّض لحادث سير مروّع.. وهذه حالتها الصحية!

كشفت مصادر إخبارية بأن النجمة التركية الشهيرة "ألشين سانجو" تعرّضت لحادث سير مروّع بالقرب من مكان إقامتها وذلك يوم أمس الجمعة.

تفاصيل الحالة الصحية الخاصة للنجمة التشين سانجو

وكانت النجمة التركية الشهيرة "الشين سانجو" قد تعرّضت لحادث سير وذلك خلال ذهابها إلى النادي الرياضي المتواجد بالقرب من مكان سكنها في تركيا.

وفي تفاصيل ما حدث فإن التشين كانت تقود سيارتها متجهّة إلى النادي الرياضي حيث اصطدمت سيارتها بسائق درّاجة ناريّة كان أمامها مما جعلها تفقد السيطرة على السيارة.

وأسرعت التشين للخروج من سيارتها من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لسائق الدراجة والذي تبيّن بأن حالته الصحية جيّدة حيث رفض الذهاب إلى المستشفى وأكد لنجمة مسلسل حب للإيجار ان حالته الصحية جيدة

التشين سانجو متهمة بالعنصرية

يُشار بأن النجمة التركية "ألشين سانجو" كانت قد أثارت جدلًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتهامها بالعنصرية، بسبب تعليقاتها على فيديو انتشر بشكل كبير ظهر قيام شخصين بممارسة العلاقة الحميمية بشكل علني في الشارع.

وعلقت النجمة التركية أن اللاجئين دائمًا هم وراء مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية، وأثار تعليقها هذا جدلًا كبيرا حيث اتهمها الجمهور بالعنصرية، واتضح لاحقًا أن الأشخاص في الفيديو من الأتراك

التشين سانجو بطلة حب للإيجار

اشتُهرت النجمة التركية الشهيرة "التشين سانجو" بدور "دفنة" في المسلسل التركي الشهير "حب للإيجار" وذلك إلى جانب النجم التركي باريش أردوتش".

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال الفترة السابقة في تركيا والوطن العربي ونسبة مشاهدات عالية وتألف من موسمين.