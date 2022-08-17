بطل سبايدر مان "توم هولاند" يعتزل.. وجاستين بيبر يدعمه

نشر بطل سلسلة سبايدر مان النجم العالمي "توم هولاند" مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثار به جدلًا كبيرًا بين المتابعين.

توم هولاند يعتزل وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن النجم العالمي من خلال مقطع الفيديو الذي نشره بانه سيعتزل مواقع التواصل الاجتماعي لمدة زمنية قصيرة وذلك من أجل الحفاظ على صحته العقلية.

وكشف النجم العالمي من خلال مقطع الفيديو الذي تصل مدته إلى ما يقارب الـ 3 دقائق بأن تصوير هذا الفيديو استغرق منه ما يقارب ساعة كاملة حيث كان يحاول ويحدد ما يريد قوله.

وقال نجم سبايدر مان في مقطع الفيديو: "أنا أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل وذلك من اجل المحافظة على صحتي العقلية لانني أجد بأن الانستغرام وتويتر مربكين، فأنا دائما أعلّق وأتواصل ولكن عندما أقرأ الاشياء عني على الانترنت فإن ذلك يكون ضار بصحتي العقلية".

وأكّد بأنه وبسبب هذه المشاعر المربكة قام بحذف التطبيقات عبر هاتفه واعتزل وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل.

كما روّج من خلال التعليقات لمنظمة خيرية تدعم الصحة العقلية الايجابية بين المراهقين تحديداً.

جاستين بيبر يدعم توم هولاند

وكانت المفاجاة هو انتقال النجم العالمي والمغني "جاستين بيبر" الى قسم التعليقات وعلّق على مقطع الفيديو الخاص بتوم هولاند بقوله: "أحبك يارجل"، حيث أن جاستين بيبر كان قد عانى هو الآخر من مشاكل في الصحة العقلية.