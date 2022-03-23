بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" يكشف عن عمل جديد عالمي.. ويحصل على هذه الجائزة

حقق المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي وحول العالم، منذ بداية عرضه حتى انتهاء الموسم الأخير منه.

ويبدو واضحاً أن نجاحات المسلسل ما يزال صداها حتى الوقت الحالي حيث حصد بطل المسلسل والنجم التركي الشهير "أنجين ألتان دوزياتان" جائزة أفضل ممثل تركي من قبل مجلة SleekAsian الانكليزية والتي منحته هذه الجائزة بعد تحقيقه نجاح كبير في مسلسل "قيامة أرطغرل" بسبب الدور المميز الذي قدمه من خلال شخصيته

وتأتي هذه الجائزة التي حصل عليها أنجين ألتان، بعد ان أفادت وسائل الأخبار التركية بان النجم التركي سيعود بمسلسل تركي عالمي حيث أنه سيكشف عن تفاصيل المسلسل المرتقب بعد ما يقارب الشهرين، حتى تتضح جميع التفاصيل بشكل واضح

وانتقل الجمهور إلى قسم التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبّروا عن سعادتهم بخبرعودة انجين بعمل عالمي جديد خاصة بعد نجاحه الباهر في قيامة أرطغرل ورغبتهم في رؤيته مجدداً على الشاشة بعد فترة الغياب الطويلة

ويشار أن المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" يدور حول إطار تاريخي بحت، حيث أن أحداثه تقع في القرن الـ 13 عشر ميلادي ويعرض سيرة حياة والد عثمان الأول مؤسس لبدولة العثمانية ويدعى "أرطغرل بن سليمان شاه" وهو قائد قبيلة "قايي".

ويعتبر المسلسل من أكثر الاعمال التركية التاريخية نجاحًا وانتشارًا، وتمكن نجم العمل الفنان التركي انجين من تحقيق شهرة واسعة عالميًا وعربيًا بسبب هذا الدور المميز