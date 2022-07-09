بطل مسلسل "وتمضي الأيام" يعود بمسلسل مُقتبس من مسلسل The Bridge

ابتعد النجم التركي الشهير "بوراك حقي" عن الشاشة التركية بعد أن قدّم مسلسله التركي الشهير "وتمضي الأيام" والذي لاقى نجاح كبير خلال السنوات الماضية وخاصة في الوطن العربي

وعاد النجم بوراك حقي بعد غياب لسنوات حيث سيجسّد دور البطولة لمسلسل يوناني مأخوذ عن عمل أمريكي يحمل اسم "الجسر" وذلك حسب ما كشفت مصادر اخبارية مؤكدة.

بوراك حقي بطل مسلسل "الجسر"

وسيقوم الفنان التركي بدور البطولة في المسلسل الجديد الذي ينتمي إلى فئة الجريمة والذي سيتم تصويره في اليونان وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي الجديد "The Bridge".

وسيلعب بوراك دور ضابط شرطة يعمل في مكتب جرائم للقتل حيث أنه من المقرر أن يبثّ المسلسل على منصة رقمية في اليونان.

ويدور المسلسل حول ضابط شرطة سيعمل على كشف لغز جثة عثر عليها على الجسر بين الحدود اليونانية التركية في عمل من المتوقع ان يحقق نجاحًا كبيرًا

المسلسل التركي وتمضي الأيام

يدور العمل حول اسمر وعلي وهما طفلان داخل ملجأ، يجدان طفلة صغيرة تضعها والدتها على باب الملجأ ليقوم اسمر بايقاظ علي من اجل اخذ الطفل

وبعد ان يكتشف علي ان الطفلة فتاة يقوم بحملها واحتضانها ويقرر رعايتها، ويكبر الـ 3 اطفال سويًا وتستمر صداقتهما داخل الملجأ ويعمل علي واسمر على حماية الطفلة التي يصبح اسمها غزل

ويفترق الاصدقاء عندما تتبنى اسرة الطفلة غزل بسبب شبهها بابنتهم التي توفيت نادين، ويهرب اسمر وعلي من الملجأ ويفترقان

وبعد سنوات يصبح اسمر من افراد أحد العصابات، ويصبح علي رجل شرطة فيما تصبح غزل والتي تعرف باسم نادين عندما تكبر طبيبة

وحقق العمل شهرة واسعة في الوطن العربي عند عرضه في عام 2006 حيث كان واحد من اهم الاعمال التي تم دبلجتها إلى اللهجة السورية وحققت نجاحًا كبيرًا

أبطال مسلسل وتمضي الأيام