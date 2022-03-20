نجم "هاري بوتر" يرفض تجسيد شخصيته من جديد.. وهذا هو السبب!

صرّح المخرج الامريكي المشهور "كريس كولومبوس" انه يرغب في إخراج فيلم آخر من "هاري بوتر" حيث سيكون من بطولة النجم دانيال رادكليف.

وكشف المخرج كريس أنه مهتم بإخراج فيلم جديد من "هاري بوتر" وهو مقتبس من رواية "Harry Potter and the Cursed Child"، كما أكّد رغبته أن تكون مشاركة الأبطال الثلاثة دانيال رادكليف وإيما واتسون وروبرت جرينت هي مفاجأة سارة للمعجبين.

تعليق دانيال رادكليف عن مشاركته في فيلم آخر من هاري بوتر

أكّد النجم الهوليوودي العالمي "دانيال رادكليف" أنه لا يرغب أبداً في المشاركة مرة أخرى في أي فيلم يخص هاري بوتر خلال مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز.

وقال دانيال خلال المقابلة: "أنا لست مهتماً بذلك في الوقت الحالي، وذلك خاصة في هذه المرحلة من حياتي الشخصية والمهنية، فأنا نجحت بالخروج من شخصية هاري بوتر ولم يعد جزءاً من حياتي والعودة إليه سيكون تغيير كبير في حياتي".

داينال رادكليف يحلم بفيلم بطل خارق

أكّد داينال خلال المقابلة أنه لا يمانع أبداً الظهور في فيلم بطل خارق لمارفل، كما أكّد ان الفيلم المناسب هو "سبايدر مان".

وصرّح دانيال خلال المقابلة: "لقد كان فيلم سبايدر مان رائع وغريب ومختلف وأنا أحببت كل شيء فيه، واذا سنحت لي الفرصة في التمثيل فيه فسأفعل ذلك بالتأكيد، ولكن البطل توم هولاند لا يمكن أن ياتي أحد مكانه ولا يحل محله، لذلك سأترك هذه الفكرة".