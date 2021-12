نجوم "هاري بوتر" يعيدون لم شملهم بعد مرور 20 عامًا

مع استمرار العد التنازلي لواحد من أكثر الأحداث المنتظرة على الشاشات الصغيرة لهذا الموسم، كشفت منصة HBO Max عن المقطع الدعائي الرسمي لـحدث إعادة لم الشمل "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts"- "هاري بوتر الذكرى العشرين: العودة إلى هوجورتس".

يجمع الحدث الخاص بين الممثلين وصانعي الأفلام المحبوبين في سلسلة الأفلام لاسترجاع ذكرياتهم، وذلك بعد مرور 10 سنوات من إصدار الفيلم الأخير للسلسلة بعنوان "Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2".

وأعلنت منصة HBO Max الشهر الماضي التالي: "يدعو العرض الخاص المعجبين في رحلة سحرية من منظور كل شخص عبر واحدة من أكثر امتيازات الأفلام المحبوبة على الإطلاق، حيث يعيد لم شمل دانيال رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون وغيرهم من أعضاء فريق التمثيل المحترمين و صانعي الأفلام الذين شاركوا في الأجزاء الثمانية لسلسلة أفلام هاري بوتر للاحتفال بمرور 20 عاما على عرض الفيلم الأول للسلسلة: "هاري بوتر وحجر الفلاسفة" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)".

ومن بين الشخصيات التي ستشارك في العرض التكريمي، هيلينا بونهام كارتر، وروبي كولتران، ورالف فينيس، وجيسون إيزاك، وجاري أولدمان، وتوم فيلتون، وجيمس فيلبس، وأوليفر فيلبس، ومارك ويليامز، وبوني رايت، وألفريد إينوك، وإيان هارت، وتوبي جونز، وماثيو لويس وإيفانا لينش، إضافة إلى المنتج ديفيد هيمان وصناع الأفلام كريس كولومبوس وألفونسو كوارون ومايك نيويل وديفيد ييتس.

ويجدر الإشارة إلى أن الكاتبة والروائية جي كي رولينغ لم تدعى للقاء والعرض الخاص، بسبب تعليقاتها المناهضة للمثلية الجنسية.

ومن المقرر عرض الحلقة في الأول من شهر يناير العام القادم.

ولقد شهد العالم السحري لـ"هاري بوتر" اهتمام زائدًا مؤخرًا بفضل الإصدار الأخير من الامتياز "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore "، والذي يضم نجوم من بينهم: إدي ريدماين، وكاثرين ووترستون، و دان فوغلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر ، وكالوم تورنر، وجيسيكا ويليامز، وغيرهم.