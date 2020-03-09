بعد إشاعات عودته إلى جينيفر أنيستون.. براد بيت برفقة امرأة جديدة في لوس أنجلوس

تأمّل المعجبين كثيراً في عودة العلاقة بين النجمين براد بيت وجينيفر أنيستون بعض اللقاءات المثيرة للجدل بينهما خلال موسم الجوائز.

لكن يبدو أن السفينة أبحرت في تجاه آخر حيث ظهر براد بيت في حفلة Thundercat في لوس أنجلوس ممن مساء يوم السبت الماضي برفقة امرأة سمراء مجهولة.

وخلق موقع TMZ الإخباري صورة عن المراة رغم أنها لم تشارك في أي شكل من أشكال التصوير مع الممثل إلا أنها بقيت بجانبه وفقاً لشهود عيّان.

ويأتي ظهوره هذا بعد حضوره حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2020 دون أن يكون مرتبطاً بمواعدة أحد حيث صرّح الممثل البالغ من العمر 56 عاماً عند إلقاء خطابه بأنه كان سيحضر أمه بديلاً لكنه غيّر رأيه.

وخلال الشهر السابق التقطت العديد من الصور لبراد بيت وجينيفر أنيستون خلال حفل SAG حيث كانا ينظران لبعضهما البعض بطريقة ملفتة كما قدمت جينيفر وراء الكواليس لتهنئة براد على استلامه الجائزة.

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