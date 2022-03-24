  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بعد إصابتها بفيروس كورونا.. هذا ما طلبته هيلاري كلينتون من متابعيها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. هذا ما طلبته هيلاري كلينتون من متابعيها

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 01:20
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

أصيبت وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى السابقة هيلاري كلينتون بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت ذلك رسمياً يوم الثلاثاء الماضي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اقرأ ايضاًواعد هيلاري كلينتون وهو السبب في انتحار ماك ميلر.. هجوم حاد لكانيه ويست على بيت ديفيدسونواعد هيلاري كلينتون وهو السبب في انتحار ماك ميلر.. هجوم حاد لكانيه ويست على بيت ديفيدسون

ونشرت هيلاري منشور اعلنت فيه إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت: "أنا أعاني من نزلة برد خفيفة لكنني بخير"، كما طمأنت جمهورها على زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون حيث قالت: "كان اختبار كلينتون سلبياً ولكننا سوف نخضع للحجر الصحي جميعاً حتى تصبح العائلة خالية تماماً من الفيروس".

وفي إضافة لطيفة منها فاجأت هيلاري كلينتون متابعينها بطلب غريب، حيث طلبت منهم ترشيح أسماء بعض الافلام وذلك لمتابعتها خلال فترة الحجر الصحي التي ستقضيها في منزلها من اجل عدم الشعور بالملل وتمضية الوقت في امر ممتع

اقرأ ايضاًواعد هيلاري كلينتون وهو السبب في انتحار ماك ميلر.. هجوم حاد لكانيه ويست على بيت ديفيدسونكيم كارداشيان وهيلاري كلينتون تجتمعان في مسلسل وثائقي جديد

وتداول المتابعون منشورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تفاعلوا معها بدرجة كبيرة في ترشيح الأفلام وتمنوا لها السلامة والشفاء العاجل، وبالفعل رشح عدد كبير منهم الكثير من الأفلام المميزة للسيدة الأولى السابقة

وكانت هيلاري كلينتون قد دعت إلى ضرورة تناول اللقاح المخصص لفيروس كورونا حيث أكّد ان إصابتها ليست خطيرة لأنها تناولت اللقاحات.

وهيلاري هي سياسية امريكية تولت منصب وزيرة الخارجية خلال فترة رئاسة الرئيس السابق باراك اوباما وهي زوجة الرئيس الامريكي بيل كلينتون رئيس امريكا الـ 42، وهيلاري من مواليد 1947 اصبحت السيدة الأولى في عام 1993 بعد انتخاب زوجها رئيسًا لامريكا

كلمات دالة:هيلاري كلينتوناخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...