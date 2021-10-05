بعد إعلانها خطوبتها.. بطلة مسلسل "زهرة الثالوث" تكشف عن سعر خاتمها الماسي وطريقة عرض الزواج!

أعلنت النجمة التركية "إبرو شاهين" عن خطوبتها في الأسبوع الماضي من لاعب كرة السلة التركي "سيدي عثمان" واالذي قدّم عرضه للزواج بطريقة لطيفة.

وخلال مقابلة أُجريت مؤخراً معه تحدّث سيدي عثمان عن قصة حبه لبطلة مسلسل "زهرة الثالوث" والتي تُعرف باسم ريان، وطريقة عرضه للزواج.

وقال عثمان: "علمت أنها مميزة منذ اليوم الأول الذي رأيتها فيه لذا بدأت بتحضير الخاتم منذ العام الماضي وجمعت شجاعتي واقترحت عليها وهو أفضل شيء حدث في حياتي".

وقدّم عثمان خاتم الماسي خمسة قيراط بقيمة مليون ليرة تركية تقريباً لإبرو، وعبّر عثمان عن طريقة عرضه بقوله: "كنت أعرف أنه هو اليوم المنشود لقد كنت متحمس للغاية ومرهق".

أما إبرو فقالت حول علاقتهما: "بالطبع لدينا صعوبات بسبب المسافة ولكن لا توجد مسافة روحية بيننا وهذا أهم شيء فلدينا الثقة الكاملة ودعم لبعضنا البعض".

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