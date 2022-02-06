هازال كايا تثير حماس متابعيها بعد اجتماعها مع بطل العشق الممنوع

أثارت النجمة التركية هازال كايا ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور لها عبر صفحتها الرسمية الخاصة.

هازال كايا تثير حماس المتابعين

نشرت النجمة التركية "عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورة شخصية لها وعلّقت عليها بكلام أثارت فيه حماس الجمهور.

وقالت هازال بجانب الصورة: "سيحصل شيء حماشي جداً هذا الأسبوع، ليكن بعلمكم هذا الشيء".

وبدأ المتابعين بالتساؤل حول وجود عمل جديد لها بعد فشل عملها الاول، كما تكهّن البعض بأنه ربما ستعمل على تغيير مظهرها الذي سبق وأن قامت بتغييره خلال الأشهر الماضية.

هازال كايا عبر ستوري انستغرام :



"قد يحصل شيء حماسي جداً خلال هذا الاسبوع ، ليكن بعلمكم 😏"#HazalKaya pic.twitter.com/x7HeRSyQvk — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) February 5, 2022

هازال كايا تجتمع مع بطل مسلسل "العشق الممنوع"

تداول المتابعون خلال وقت سابق صورة للنجمة التركية برفقة النجم التركي "سلجوق يونتام" والذي سبق أن اجتمع مع هازال في مسلسل "العشق الممنوع".

وتساءل المتابعون وقتها عن هذا الاجتماع بعد مرور ما يقارب 11 عام على اصدار المسلسل، وهل سيكون له علاقة بما ستعلنه هازال خلال هذا الاسبوع.

هازال كايا تصاب بالكورونا

أعلنت النجمة التركية خلال وقت سابق انها أصيب بفيروس كورونا هي وجميع أفراد عائلتها ما عدا زوجها، بالإضافة إلى العاملين لديها.

ويبدو واضحاً أنها لم تعاني من الاعراض كثيراً حيث شفيت وخرجت للعلن بعد مرور عدة أيام فقط.

