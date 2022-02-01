كرم بورسين يتخلّى عن مسلسله الجديد.. فهل تعود له هاندا ارتشيل؟

انتشرت اخبار انفصال الثنائي التركي الشهير "كرم بورسين وهاندا ارتشيل" في الايام الماضية، ولكن لم يعلن الثنائي هذا الامر رسمياً ولم يكشفا أيضاً عن السبب الحقيقي وراء ذلك.

كرم بورسين لن يشارك في مسلسل الجديد

وتداولت العديد من الصفحات المعنية باخبار المشاهير أن نجم مسلسل انت اطرق بابي قرر عدم مشاركته في المسلسل التركي الجديد "بيني وبين الدنيا" والذي سيعرض على قناة ديزني بلس التركية.

ومن المعروف ان البطلة هي الفنانة التركية "ديميت اوزدمير" حيث سيكون النجم البديل هو "بورا جولسوي".

انفصال كرم بورسين وهاندا ارتشيل

أعلنت مصادر بان الثنائي التركي "كرم بورسين" و "هاندا ارتشيل" قد انفصلا منذ وقت قريب حيث كانت الشائعات تفيد بأن سبب الانفصال هو موافقة كرم بورسين المشاركة إلى جانب ديميت اوزدمير في بطولة مسلسل بيني وبين الدنيا بالرغم من طلب هاندا منه عدم الموافقة.

وكشفت المصادر بأن كرم يريد عودة العلاقات الرومانسية بينه وبين هاندا وانه حاول ادخال وسطاء ولكنّ هاندا ترفض هذا الشيء، وعدم مشاركة كرم بالمسلسل هو دليل على أن السبب الحقيقي هو مشاركته أمام ديميت أوزدمير.

الدور الذي عُرض على هاندا في المسلسل

عُرض الدور على النجمة "هاناد ارتشيل" و"نسيلهان أتاغول" قبل عرضه على ديميت أوزدمير ولكن هاندا ونسيلهان رفضتا أداء هذا االدور بسبب وجود مشهد حميمي.

فبادرت النجمة "ديميت أوزدمير" بأخذ هذا الدور منهما مع عدم مانع بأداء المشاهد الحميمية.