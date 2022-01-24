هازال كايا بإطلالة مختلفة وجريئة جدًا من فيلمها الجديد "ماذا قد أكون؟"

أثارت النجمة التركية "هازال كايا" جدلاً كبيراً بين المتابعين بعد نشرها سلسلة من الصور الشخصية التي التقطت لها خلال وقت سابق.

هازال كايا بإطلالة مختلفة ومثيرة

ظهرت هازال كايا في الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام بإطلالة مختلفة كلياً وذلك من حيث تسريحة الشعر ولونه والملابس الجريئة بالإضافة إلى تغيير في ملامحها، واعتمدت هازال اللون الأحمر لشعرها المنسدل.

كما ارتدت هازال فستان أسود قصير من الترتر والذي تزيّن بوشاح طويل من الخلف وأكمام طويلة، كما وضعت المكياج مما أظهر شكل وجها بشكل مختلف جدًا عما اعتاده الجمهور عليها

وعلّقت الفنانة التركية على الصورة: "لقد كنت لطيفاً ولطيف جداً شكراً جزيلاً لكم".

هازال كايا تصاب بفيروس كورونا

أصيبت هازال كايا بفيروس كورونا حيث أعلنت هذا الشيء من خلال حسابها الخاص على "انستغرام"، ويبدو واضحاً أنها شفيت من الفيروس إذ ظهرت برفقة زوجها على أتاي على السجادة الحمراء خلال وقت سابق بعد أن انهت جميع بروتوكلات العلاج والحجر الصحي

وحضرت هازال حفل افتتاح فيلمها الجديد “Benden Ne Olur “ والذي قامت فيه بدور البطولة برفقة الفنان التركي الوسيم أونور تونا، وحرص زوجها على دعمها والتواجد معها