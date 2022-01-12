بعد اعترافها باسرائيل.. جانسو ديري على علاقة بلاعب أولمبياد أمريكي يصغرها بـ 10 أعوام

استفزت النجمة التركية "جانسو ديري" جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما اعترفت بالإحتلال الصيوني كدولة، حيث أثارت غضب جمهورها الواسع في تركيا بشكل عام والوطن العربي خصوصًا

تفاصيل اعترافها بالاحتلال الصهيوني

وفي سياق ما حدث نشرت النجمة التركية عبر حسابها الخاص على "انستغرام" صورة لبوستر مسلسل "الخائن" وكتبت عليه باللغة العبرية وعلّقت: "والآن في اسرائيل"، مما اعتبره البعض اشارة واضحة للاعتراف بالاحتلال والإشارة له كدول

وتعرّضت الفنانة التركية لهجوم كبير من قبل المتابعين الذين اطلقوا حملات واسعة من أجل مقاطعة مسلسلها الاخير واعمالها بشكل عان

جانسو ديري على علاقة بلاعب أولمبياد أمريكي

وعادت الفنانة التركية لاثارة الجدل بعد ان انتشرت العديد من الشائعات مؤخراً عن علاقة عاطفية تجمعها بـ لاعب الأولمبياد الأمريكي "مايلز تشمبلي واتسون"، حيث نشرت إحدى المجلات صور من جلسة تصوير جمعتهما ظهر فيها الثنائي بوضعيات رومانسية

وكانت الصور قد التقطت قبل أسبوع واحد، ويشار إلى أن مايلز يصغر جانسو بسنوات تصل إلى 10 اعوام، وارتبط اللاعب الأمريكي سابقًا بعلاقة حب مع الفنانة العالمية ريهانا

وأثارت هذه العلاقة ضجة كبيرة بين الجمهور الذي علق على تصرفات جانسو الاخيرة من اعترافها بدولة الاحتلال حتى علاقتها بشاب يصغرها بسنوات معتبرين ان النجمة التركية اصبحت تتعمد اثارة الجدل

ومن الجدير ذكره ان جانسو ديري قدمت الكثير من الاعمال الناجحة من بينها شخصية فيروزة في المسلسل الشهير حريم السلطان