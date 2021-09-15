إغلاق حساب بريتني سبيرز بشكل مفاجئ بعد خطوبتها من حبيبها الإيراني.. والمعجبون خائفون

أعلنت النجمة بريتني سبيرز عن خطوبتها من حبيبها الذي يصغرها بعشر أعوام "سام أصغري" وذلك بعد علاقة رومانسية بينهما دامت لأكثر من 5 أعوام.

ولكن بعد أيام قليلة من اعلان خبر الخطوبة فوجىء المتابعون بحذف الحساب الشخصي للنجمة البالغة من العمر 35 عاماً على "انستغرام" بطريقة غامضة.

وكانت بريتني قد نشرت قبل حذف الحساب مقطع فيديو جريء لها وهي ترتدي بكيني باللون البنفسجي مع الكشف عن جسدها، فتسائل المتابعون حول ان يكون هذا الفيديو هو سبب إلغاء حسابها، أم هناك أسباب أخرى.

وبالرغم من ان والدها جيمي سبيرز قد تنازل عن وصاية ابنته سبيرز في الاشهر الماضية ولم يعدّ أحد يتحكّم بها، إلا أن بعض المتابعين خمّنوا بأن تكون أسباب حذف الحساب تتعلّق بموضوع الوصاية أو بالحالة الصحية لعقلها.

وكانت بريتني قدّمت أوراق لرفض وصاية والدها والتي بقيت لمدة 13 عام حيث كان والدها يتحّكم بكل شيء في حياتها بما فيها ثروتها التي تقدّر بالملايين.

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