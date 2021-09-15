  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. إإغلاق حساب بريتني سبيرز بشكل مفاجئ بعد خطوبتها من حبيبها الإيراني.. وتساؤلات حول الأسباب

إغلاق حساب بريتني سبيرز بشكل مفاجئ بعد خطوبتها من حبيبها الإيراني.. والمعجبون خائفون

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:46
بريتني سبيرز وسام أصغري
بريتني سبيرز وسام أصغري

أعلنت النجمة بريتني سبيرز عن خطوبتها من حبيبها الذي يصغرها بعشر أعوام "سام أصغري" وذلك بعد علاقة رومانسية بينهما دامت لأكثر من 5 أعوام.

اقرأ ايضاًعقب اتهامها بالاعتداء على مدّبرة المنزل.. بريتني سبيرز ترد على الاشاعات ونتيجة التحقيق لصالحها!عقب اتهامها بالاعتداء على مدّبرة المنزل.. بريتني سبيرز ترد على الاشاعات ونتيجة التحقيق لصالحها!

ولكن بعد أيام قليلة من اعلان خبر الخطوبة فوجىء المتابعون بحذف الحساب الشخصي للنجمة البالغة من العمر 35 عاماً على "انستغرام" بطريقة غامضة.

وكانت بريتني قد نشرت قبل حذف الحساب مقطع فيديو جريء لها وهي ترتدي بكيني باللون البنفسجي مع الكشف عن جسدها، فتسائل المتابعون حول ان يكون هذا الفيديو هو سبب إلغاء حسابها، أم هناك أسباب أخرى.

بريتني سبيرز

اقرأ ايضاًعقب اتهامها بالاعتداء على مدّبرة المنزل.. بريتني سبيرز ترد على الاشاعات ونتيجة التحقيق لصالحها!بعد علاقة دامت لـ 5 سنوات بحلوّها ومرّها.. بريتني سبيرز وسام أصغري يعلنان خطوبتهما!

وبالرغم من ان والدها جيمي سبيرز قد تنازل عن وصاية ابنته سبيرز في الاشهر الماضية ولم يعدّ أحد يتحكّم بها، إلا أن بعض المتابعين خمّنوا بأن تكون أسباب حذف الحساب تتعلّق بموضوع الوصاية أو بالحالة الصحية لعقلها.

وكانت بريتني قدّمت أوراق لرفض وصاية والدها والتي بقيت لمدة 13 عام حيث كان والدها يتحّكم بكل شيء في حياتها بما فيها ثروتها التي تقدّر بالملايين.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:بريتني سبيرزأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرتصريحات المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...