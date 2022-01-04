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بعد انتهاء الموسم الأصلي.. أول إعلان لبرنامج The Kardashians الجديد

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:13
آل كارداشيان
آل كارداشيان

أصدرت شركة Hulu  الإعلان الأول للبرنامج الجديد The Kardashians والذي سيكون من بطولة أفراد عائلة كارداشيان والمكوّنة من والدتهم كريس جينر والفتيات وسيُطرح في عام 2022.

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الفيديو الإعلاني للبرنامج

كشفت شركة Hulu عن مقطع فيديو قصير من البرنامج الجديد الخاص بآل كارداشيان حيث ظهر في الفيديو كل من كيم وكلوي وكورتني وكيندال وكايلي مع والدتهم كريس جينر حيث يتمنين للجميع عام جديد وسعيد.

تفاصيل البرنامج الجديد

علّقت كريس جينر على الفيديو الاعلاني بقولها: "يبدأ العد التنازلي للعرض الجديد عندما ينتهي العد التنازلي للعام الجديد"، وكشفت كريس بأن العرض سيتضمن تطور أحداث عائلتهم.

وبالرغم من أنها لم تكشف الكثير عنه ولكنها أكّدت بأنه سيكون عرضاً مميزاً وأن موعد عرضه سيكون قريباً جداً.

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آل كارداشيان

جذبت عائلة ارداشيان الأنظار نحوهم لأول مرة في عرض مسلسل واقعي لهم عام 2007 وهو KUWTK حيث لاقى نجاحاً كبيراً وأصبح اطول المسلسلات الواقعية.
 

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